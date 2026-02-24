Recientemente, el Pleno del Senado de la República la reforma para establecer la jornada laboral de 40 horas semanales. La iniciativa obtuvo 103 votos a favor y 15 en contra, y busca reducir la jornada de 48 a 40 horas, beneficiando aproximadamente al 65% de los trabajadores de México. En este caso particular, el dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y eventual aprobación. No obstante, el proyecto señala que “por cada seis días de trabajo, las personas deberán disfrutar al menos un día de descanso con salario completo”. Conoce los detalles a continuación y verifica los beneficios que tendrá para la clase trabajadora. El dictamen contempla una disminución progresiva de dos horas por año hasta alcanzar las 40 horas semanales. Asimismo, se amplía el límite de horas extra permitidas, pasando de 9 a 12 horas semanales. En caso de que el tiempo extraordinario exceda esas 12 horas, el empleador deberá pagar un 200% adicional sobre el salario correspondiente a la jornada ordinaria. Durante la discusión, legisladores de oposición cuestionaron la falta de claridad respecto a la posibilidad de establecer dos días de descanso obligatorios por semana con goce de sueldo, un punto que no quedó completamente definido en el debate del Pleno. Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, destacó los principales beneficios que traería esta reforma para los trabajadores: Por su parte, Marath Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social, señaló que se prevé que la reforma sea aprobada en febrero de 2026, con el objetivo de que entre en vigor el 1 de mayo de ese mismo año y que la reducción gradual comience en 2027. El calendario propuesto por Morena y sus aliados contempla lo siguiente: Durante el debate, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Leonel Godoy (Morena), informó que se acordó que las reservas, modificaciones o votos particulares se presenten directamente ante el Pleno para su discusión y resolución. Desde la bancada oficialista, legisladoras y legisladores de Morena, PT y PVEM respaldaron la iniciativa y su aplicación gradual, argumentando que el esquema busca proteger los salarios y facilitar ajustes según las características de cada sector.