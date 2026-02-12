La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene programado activar su programa de apoyo estacional para aliviar el gasto eléctrico de millones de hogares mexicanos. Este mecanismo responde al incremento inevitable en el consumo energético que provoca el uso de sistemas de enfriamiento durante las semanas de mayor intensidad térmica. El programa está diseñado para zonas geográficas donde el termómetro marca regularmente más de 33 grados. En estas regiones, mantener el hogar habitable implica un uso continuo de aparatos como ventiladores y climatizadores, lo que dispara el monto de los recibos. Una característica fundamental de este beneficio es su implementación directa y automática. Los usuarios no deben presentarse en oficinas ni completar solicitudes para acceder al descuento. La CFE lo incorpora en la facturación de aquellos contratos que reúnen los requisitos establecidos en su normativa interna. El ajuste tarifario entrará en vigor durante mayo en la mayoría de las entidades contempladas. Sonora representa un caso particular, ya que existe la posibilidad de anticipar el inicio al primer día de abril mediante un acuerdo específico que extendería la vigencia de la tarifa 1F por un mes adicional. El programa abarca 18 entidades federativas del territorio nacional: La selección responde a patrones climáticos históricos que registran temperaturas elevadas sostenidas durante varios meses. La aplicación del descuento está vinculada a clasificaciones tarifarias específicas. Los contratos bajo las modalidades AC, 1D, 1E y 1F califican automáticamente. La tarifa DAC, correspondiente a Doméstica de Alto Consumo, también puede acceder al subsidio bajo condiciones particulares que la CFE evalúa caso por caso. Para verificar si el beneficio ya está activo en la factura, basta con revisar el precio unitario del kilowatt-hora durante el periodo correspondiente. Un costo inferior al de meses anteriores, manteniendo niveles de consumo similares, confirma que el subsidio está operando. Si el monto total aumenta considerablemente pese a la temporada subsidiada, puede indicar que el consumo rebasó los topes establecidos o que la tarifa asignada no participa del programa. Por esta razón, aunque el apoyo gubernamental amortigua el impacto del calor en la economía familiar, resulta conveniente mantener hábitos de consumo moderado como: