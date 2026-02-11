La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó un plan de modernización que afectará a miles de clientes en todo México. Según informó, esta iniciativa contempla un despliegue masivo de personal que realizará visitas casa por casa a través de todo el territorio nacional, con el propósito de reemplazar los medidores de luz analógicos que están en funcionamiento hace varias décadas. Los nuevos medidores de luz que instalará la Comisión Federal de Electricidad incorporan sistemas de lectura remota y detección instantánea de anomalías. A diferencia de los modelos tradicionales que requieren visitas mensuales de personal, estos equipos transmiten información en tiempo real hacia los centros de control. La eliminación del factor humano en la toma de lecturas representa un avance significativo que beneficiará tanto a usuarios como a la empresa, reduciendo errores de facturación y agilizando la atención de reportes. El marco normativo vigente otorga a la paraestatal la autoridad necesaria para ejecutar estas sustituciones sin solicitar aprobación de los propietarios. La Ley de la Industria Eléctrica y los criterios establecidos por la Comisión Reguladora de Energía fundamentan esta capacidad cuando existen motivos técnicos o de seguridad. En este caso, los aparatos que serán reemplazados ya no cumplen con los estándares actuales de eficiencia y presentan vulnerabilidades que comprometen el funcionamiento de la infraestructura. Ante el incremento de fraudes, el organismo público hace un llamado urgente a la población para verificar la identidad de quienes toquen a sus puertas. Es fundamental recordar que estos técnicos jamás solicitarán dinero en efectivo ni necesitarán ingresar al interior de las viviendas, pues las intervenciones se realizan exclusivamente en el área externa donde se ubican los medidores de luz.