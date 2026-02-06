El sector de las telecomunicaciones podría entrar en una nueva etapa de competencia. La apuesta de la Comisión Federal de Electricidad apunta a ampliar la cobertura y reducir precios en un mercado históricamente concentrado. La iniciativa no pasó desapercibida entre los gigantes del sector. En especial, genera inquietud en América Móvil, el grupo controlado por Carlos Slim que lidera el negocio del internet y la telefonía en el país. La CFE lanzó planes de internet de alta velocidad con tarifas más accesibles que las del mercado tradicional. La propuesta busca atraer a usuarios que hoy pagan precios elevados o que directamente no tienen acceso al servicio. Uno de los pilares del proyecto es el uso de la infraestructura propia del Estado, en especial la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad. Esto le permite a la empresa reducir costos y trasladar ese beneficio a los consumidores. El objetivo declarado es garantizar el acceso al internet como un servicio esencial. Con esta estrategia, la CFE se posiciona como una alternativa frente a las compañías privadas que dominan el sector. Carlos Slim domina el mercado de telecomunicaciones a través de América Móvil, que concentra millones de usuarios en México. Sin embargo, la entrada de la CFE suma un competidor con alcance nacional y respaldo estatal, capaz de ofrecer precios más bajos y operar con infraestructura ya instalada. Esta combinación comienza a presionar a los grandes operadores y a modificar el equilibrio del sector. El programa Internet para Todos es el eje central de la estrategia de conectividad impulsada por el Gobierno federal. A través de este esquema, la CFE busca reducir la brecha digital y llevar internet a más comunidades. La iniciativa contempla servicios móviles y fijos, con un enfoque social y precios accesibles. El objetivo es que más personas puedan conectarse sin depender exclusivamente de los grandes grupos privados. Aunque América Móvil mantiene el liderazgo del sector, el avance de la CFE marca un cambio en el escenario competitivo. La mayor presencia del Estado introduce presión sobre precios y cobertura en un mercado clave para la economía digital.