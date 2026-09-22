Desde el 21 de septiembre, Carlos Slim mejora sus planes de internet de forma temporal para ciertos clientes.

Telmex tiene una promoción que permite a determinados clientes recibir una mayor velocidad de internet sin pagar más al mes. La oferta está disponible tanto para usuarios actuales que cumplan con los requisitos establecidos como para nuevos clientes que tengan fibra óptica instalada en su domicilio.

La promoción contempla distintos paquetes de Infinitum, desde opciones destinadas a hogares con un consumo moderado de internet hasta planes con mayor capacidad para conectar varios dispositivos de manera simultánea.

Desde el 21 de septiembre, Carlos Slim mejora sus planes de internet de forma temporal para ciertos clientes. Shutterstock

¿Cuántos megas dará Telmex por el mismo precio?

De acuerdo con las condiciones de la promoción, los paquetes de internet y telefonía tendrán un aumento en su velocidad de forma temporaria:

Paquete de 120 megas: velocidad promocional de 200 megas por 389 pesos mensuales

Paquete de 250 megas: velocidad promocional de 400 megas por 499 pesos mensuales

Paquete de 500 megas: velocidad promocional de 600 megas por 649 pesos mensuales

Paquete de 850 megas: velocidad promocional de 1,000 megas por 999 pesos mensuales

La oferta también aplica para quienes contraten solo el servicio de internet, con los siguientes precios:

Paquete de 120 megas: velocidad promocional de 200 megas por 349 pesos mensuales

Paquete de 250 megas: velocidad promocional de 400 megas por 449 pesos mensuales

Paquete de 500 megas: velocidad promocional de 600 megas por 549 pesos mensuales

Paquete e 850 megas: velocidad promocional de 1,000 megas por 899 pesos mensuales

Los precios publicados por Telmex incluyen impuestos y la promoción tiene vigencia hasta el 30 de septiembre de 2026.

Para acceder al beneficio, los clientes actuales deben encontrarse activos y sin adeudos en sus servicios de telecomunicaciones. En el caso de las nuevas contrataciones, es necesario que el domicilio cuente con fibra óptica instalada.

El aumento de velocidad será temporal

Aunque la promoción permite navegar con una velocidad superior a la contratada originalmente, el beneficio no es permanente.

Según las condiciones de la oferta, a partir del séptimo mes el servicio volverá a contar con la velocidad correspondiente al paquete contratado inicialmente. Es decir, el aumento de megas funciona como una promoción temporal y no implica un cambio definitivo en el plan.

También es importante tener en cuenta que las velocidades anunciadas corresponden a la máxima capacidad de transferencia de datos. La velocidad efectiva de subida y bajada puede variar según distintos factores técnicos, como:

Características del módem Cantidad de dispositivos conectados al mismo tiempo Distancia entre el domicilio y la central

¿Qué incluyen los paquetes de Telmex?

Además del acceso a internet, los paquetes de internet y telefonía incluyen llamadas ilimitadas a números fijos y móviles en:

México

Estados Unidos

Canadá

Otros países incluidos dentro de las condiciones del servicio

La promoción también contempla, para determinados clientes y de acuerdo con las condiciones de contratación, descuentos en algunas mensualidades y en los costos de instalación.

Otro de los beneficios disponibles es el acceso durante seis meses sin costo a una plataforma de entretenimiento. Entre las alternativas contempladas se encuentran:

Netflix Estándar con anuncios

HBO Max Básico con anuncios

Una vez finalizado el periodo promocional, el costo de la plataforma de entretenimiento queda a cargo del cliente. Por eso, es importante revisar las condiciones de la contratación para conocer cuánto se deberá pagar posteriormente por el servicio.