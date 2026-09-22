Lo que debes saber:

La Asociación Mexicana de Data Centers (MEXDC) estima que se agregará una capacidad de 1.7 GW adicionales a los data centers actuales hacia 2031; al menos 1.1 GW se concentraría en el Bajío , principalmente en Querétaro y Guanajuato.

La IA eleva la presión energética: México tiene unos 280 MW de capacidad de data centers en operación, pero todavía no cuenta con un centro capaz de albergar cargas de inteligencia artificial de al menos 250 MW, según la asociación.

La Asociación Mexicana de Data Centers (MEXDC) estima que el desarrollo previsto hasta 2031 podría representar alrededor de u$s 2,000 millones de inversión directa y otros u$s 62,000 millones de impacto indirecto en la economía mexicana, compartió Adriana Rivera, directora ejecutiva de la asociación a El Cronista.

Sin embargo, la expansión de los centros de datos en México está entrando en una etapa en la que la disponibilidad de energía puede definir cuánto crecerá la infraestructura digital del país.

De acuerdo con Rivera, si las proyecciones se cumplen, el sector podría llegar a representar un impacto equivalente a 5.2% del PIB mexicano para 2031, bajo los supuestos contemplados en un estudio de mercado elaborado por la MEXDC.

México cuenta actualmente con alrededor de 40 centros de datos de nube, que en conjunto representan unos 280 megawatts (MW) de capacidad operativa. Fuente: Shutterstock panumas nikhomkhai

“Dentro de esta superinversión de u$s 62,000 millones de dólares está todo lo que es la construcción de sistemas eléctricos para los centros de datos y para las comunidades, todo lo que es el provisionamiento, los equipos, todo lo que necesitan los centros de datos para funcionar”, explicó Rivera.

México cuenta actualmente con alrededor de 40 centros de datos de nube, que en conjunto representan unos 280 megawatts (MW) de capacidad operativa, mientras que otros 220 MW están en construcción. La expectativa de la industria es llegar a cerca de 500 MW operativos hacia 2027.

Pero el siguiente salto será mucho mayor. Los integrantes de la MEXDC proyectan que necesitarán ampliar sus instalaciones en 1.7 gigawatts (GW) hacia 2031, de los cuales al menos 1.1 GW estarían concentrados en el Bajío mexicano.

Energía eléctrica, el desafío de los data centers

Querétaro y Guanajuato aparecen como dos de los principales polos de esta expansión. Tan sólo en infraestructura de transmisión, la asociación reporta inversiones de alrededor de u$s 350 millones en Querétaro y u$s 70 millones en Guanajuato.

La inversión se destinará a fortalecer la red eléctrica de las regiones donde se están instalando nuevas capacidades.

Rivera explicó que parte de la infraestructura que están desarrollando los operadores será entregada a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el objetivo de que también pueda utilizarse para atender las necesidades de otros usuarios.

“Para poder contar nosotros con una suficiencia energética indispensable para operar, pero el segundo propósito, muy importante, es que esta red eléctrica que estamos nosotros modernizando y ampliando se done al Estado para que le sirva al Estado para cumplir los objetivos del Estado, como es dotar de energía a las escuelas, a las casas, a los hospitales”, señaló.

La asociación asegura que actualmente estos proyectos de infraestructura están siendo financiados por sus propios agremiados, aunque también identifica planes gubernamentales para reforzar la red eléctrica del Bajío y la zona centro del país.

Data centers y el reto de la inteligencia artificial

El desafío será todavía mayor con la inteligencia artificial. Rivera señaló que México todavía no cuenta con un centro de datos capaz de albergar cargas de IA de al menos 250 MW, debido a que no existe actualmente suficiente capacidad eléctrica para este tipo de instalaciones.

“Un centro de datos que alberga inteligencia artificial requiere de al menos unos 250 MW y no existe en México un solo centro de datos que lo tenga”, afirmó. La ejecutiva añadió que existen proyectos y empresas que ya están trabajando para que este tipo de infraestructura pueda instalarse en el país en el corto plazo.

La presión energética no es exclusiva de México. A nivel global, los centros de datos representan actualmente entre 1.1% y 2% del consumo total de energía, según el dato citado por la asociación, mientras que la generación de energía representa alrededor de 42% de las emisiones globales. Para Rivera, el reto de fondo es avanzar hacia una generación eléctrica más limpia y, al mismo tiempo, elevar la eficiencia de las instalaciones.

La industria calcula además que necesitará formar más de 100,000 especialistas hacia los próximos años. Para ello, la MEXDC mantiene convenios con 10 universidades y ya existe una carrera relacionada con centros de datos en la Universidad Politécnica de Querétaro.

El reto, entonces, no es sólo construir más capacidad. México tendrá que resolver simultáneamente la disponibilidad de electricidad, infraestructura de transmisión, talento especializado y conectividad si quiere capturar el siguiente ciclo de inversión asociado con la nube y la inteligencia artificial.

“México no se puede quedar atrás”, dijo Rivera. “Si trabajamos de la mano gobierno, academia, organizaciones y las empresas lo vamos a lograr”.