Nataly Osma Pinilla, una colombiana de 29 años, viajó a Ciudad de México para pasar unos días durante las celebraciones de las fiestas patrias. El viaje terminó de manera trágica cuando fue encontrada sin vida en el departamento de renta temporal donde se hospedaba junto con una amiga, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) determinó posteriormente que la causa de muerte fue una intoxicación por monóxido de carbono. De esta manera, quedaron descartadas las primeras hipótesis que habían surgido después de que ambas mujeres presentaran malestares y vómitos.

El caso ocurrió durante la madrugada del 17 de septiembre, después de que las dos mujeres pasaran la noche en el alojamiento. La investigación continúa para determinar cómo se produjo la exposición al gas dentro del inmueble.

El viaje de Nataly Osma a Ciudad de México

Nataly Osma había llegado a la capital mexicana junto con una amiga para pasar unos días durante las fiestas patrias de septiembre. Ambas se hospedaban en un departamento ubicado en la colonia Tabacalera, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc.

Durante su estadía, las dos mujeres recorrieron distintos puntos de la ciudad. La noche del 15 de septiembre habían salido a comer a un restaurante de comida japonesa ubicado en el centro comercial Reforma 222 y posteriormente regresaron al departamento.

La noche del 16 de septiembre volvieron a salir y posteriormente regresaron al alojamiento. Horas después comenzaron a presentar malestar y vómitos, una situación que llevó a considerar inicialmente que podía tratarse de una intoxicación alimentaria.

Qué pasó en el departamento donde se hospedaba

Durante la madrugada, Nataly Osma permaneció en el departamento junto con su amiga. La mañana del 17 de septiembre, la joven fue encontrada sin signos vitales dentro del inmueble.

Los primeros reportes señalaron que no se observaron lesiones visibles ni indicios de violencia. Además, sus pertenencias permanecían en el lugar. La presencia de fluidos alrededor del cuerpo llevó inicialmente a considerar la posibilidad de una broncoaspiración.

La Fiscalía inició las diligencias correspondientes y ordenó los estudios forenses necesarios para determinar la causa del fallecimiento. Los resultados posteriores modificaron las primeras hipótesis sobre lo ocurrido.

La causa de muerte fue intoxicación por monóxido de carbono

Los resultados de la necropsia establecieron que Nataly Osma murió por intoxicación con monóxido de carbono. Los estudios permitieron descartar tanto la intoxicación alimentaria como la broncoaspiración como causas del fallecimiento.

El monóxido de carbono es un gas incoloro e inodoro que puede acumularse en espacios cerrados cuando existe una fuente de combustión y una ventilación insuficiente. Entre los síntomas de una intoxicación pueden aparecer dolor de cabeza, mareos, debilidad, náuseas, vómitos, confusión y somnolencia.

En este caso, los malestares que habían presentado las dos mujeres después de regresar al alojamiento fueron relacionados inicialmente con la comida consumida horas antes. Sin embargo, los estudios forenses determinaron posteriormente que la causa del fallecimiento de Osma había sido la intoxicación por monóxido de carbono.

Qué investigan las autoridades sobre el Airbnb

Una vez establecida la causa de muerte, la investigación se concentró en determinar cómo se produjo la presencia de monóxido de carbono dentro del inmueble.

Entre las cuestiones que deben establecer los peritajes se encuentra el posible origen del gas y las condiciones de las instalaciones del departamento. Hasta el momento, no corresponde afirmar que una fuga de gas haya sido confirmada como la causa de la intoxicación.

La Fiscalía capitalina mantiene abierta la investigación y realiza las diligencias correspondientes en el inmueble de la alcaldía Cuauhtémoc para determinar las circunstancias que llevaron a la acumulación del monóxido de carbono y establecer, en caso de corresponder, posibles responsabilidades.