De cara a las celebraciones por el aniversario del inicio de la Independencia de México, trabajadores, estudiantes y familias comienzan a preguntarse cuáles serán los días de descanso durante septiembre.

En 2026, el 16 de septiembre caerá miércoles, por lo que una de las principales dudas es si el feriado será trasladado al lunes anterior para formar un fin de semana largo. La respuesta es no: el descanso obligatorio se mantendrá en su fecha original.

Oficial | El Gobierno dará feriado por Fiestas Patrias y todos los trabajadores tendrán un descanso obligatorio el miércoles próximo Fuente: Shutterstock Laura Primo

¿Se corre el feriado del 16 de septiembre?

A diferencia de otros días festivos que la legislación mexicana establece para el primer lunes del mes y que permiten formar los llamados “puentes”, el 16 de septiembre no cambia de fecha.

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que el miércoles 16 de septiembre será el día de descanso obligatorio. Por lo tanto, el feriado no se trasladará al lunes 14 ni se extenderá oficialmente al fin de semana.

El calendario laboral quedará de la siguiente manera:

Lunes 14 de septiembre: jornada laboral habitual.

Martes 15 de septiembre: día laboral ordinario.

Miércoles 16 de septiembre: descanso obligatorio.

Jueves 17 de septiembre: regreso a las actividades normales.

¿El 15 de septiembre es un día festivo oficial?

Aunque el 15 de septiembre está marcado por los festejos de la Noche Mexicana y el tradicional Grito de Independencia, la fecha no está considerada como un día de descanso obligatorio por la legislación laboral.

Por ello, el martes 15 de septiembre será un día laboral normal para trabajadores de empresas y comercios, salvo que el empleador establezca un descanso adicional, exista un acuerdo interno o esté contemplado en un contrato colectivo.

¿Cómo deben pagarme si trabajo el 16 de septiembre?

Las personas que tengan que trabajar durante el miércoles 16 de septiembre, o cualquier otro feriado oficial, tienen derecho a una compensación especial.

El artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo establece que quienes presten sus servicios durante un día de descanso obligatorio deberán recibir, además de su salario correspondiente al descanso, un pago doble por el servicio realizado.

En términos prácticos, esto significa que el trabajador puede recibir el equivalente a un salario triple por esa jornada.