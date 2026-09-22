Elegir una pickup ya no depende únicamente de la potencia del motor o de la capacidad para transportar carga. Actualmente, muchos compradores también consideran aspectos como la seguridad, las asistencias a la conducción y la posibilidad de utilizar el vehículo en diferentes escenarios, desde actividades laborales hasta viajes y recorridos fuera de la ciudad. Bajo el concepto “Las PRO de verdad”, Nissan Pickups reúne modelos pensados para trabajo, aventura, tecnología y versatilidad.

Dentro de esa gama, cada modelo tiene un enfoque específico. Nissan NP300 se orienta al trabajo pesado y a las jornadas exigentes; Nissan Frontier busca equilibrar actividades laborales, vida familiar y tiempo libre; Nissan Frontier PRO-4X se enfoca en la aventura y la conducción fuera del asfalto; y Nissan Frontier V6 PRO-4X se posiciona como el modelo insignia, con una propuesta de mayor equipamiento, tecnología y desempeño.

Qué tecnología conviene buscar en una pickup

Entre las funciones más valoradas actualmente destacan los sistemas de Monitoreo de Punto Ciego, las Alertas de Colisión Frontal, las Cámaras con Visión Panorámica y los Asistentes de Arranque en Pendientes. Estas herramientas pueden ofrecer apoyo al conductor en maniobras, circulación urbana y trayectos de carretera.

En materia de seguridad y asistencia, el equipamiento puede variar según el modelo y la versión. Nissan NP300 incorpora soluciones orientadas al trabajo y la estabilidad, como Control Dinámico Vehicular, Diferencial de Deslizamiento Limitado, Asistente de Ascenso, Asistente de Estabilidad de Remolque, Distribución Electrónica de Frenado, ABS y seis airbags. Por su parte, Nissan Frontier suma tecnologías asociadas al uso dual, entre ellas Monitor de Visión Periférica, Cámara de Reversa, Alertas de Punto Ciego, Colisión Frontal, Abandono de Carril y Monitor de Alerta al Conductor.

Foto: Nissan. DAVE FRANZ

Para quienes priorizan la aventura, Nissan Frontier PRO-4X incorpora Bloqueo de Diferencial Trasero, sistema Shift-on-the-fly 4x4 e Intelligent Around View Monitor 4x4. En la parte más alta de la gama, Nissan Frontier V6 PRO-4X complementa la propuesta con tecnologías de Nissan Intelligent Mobility y equipamiento orientado al desempeño y la experiencia de conducción.

Es importante considerar que la disponibilidad de algunas funciones puede variar entre versiones y configuraciones, por lo que siempre conviene consultar las especificaciones vigentes del fabricante antes de tomar una decisión de compra.

Capacidad y versatilidad siguen siendo determinantes

Además de la seguridad, una pickup debe responder a distintas necesidades de uso. Muchos usuarios buscan un vehículo que sirva para actividades productivas durante la semana y también para viajes, actividades recreativas o recorridos fuera del asfalto.

La capacidad y la versatilidad también se expresan de formas distintas según el modelo. Nissan NP300 está pensada para quienes necesitan resistencia y capacidad de carga en jornadas de trabajo intensivas. Nissan Frontier busca combinar trabajo, familia y tiempo libre en una misma pickup. Nissan Frontier PRO-4X lleva la propuesta hacia la aventura y la conducción off-road, mientras que Nissan Frontier V6 PRO-4X refuerza ese espíritu con una propuesta más sofisticada y tecnológica.

Esa diversidad responde a perfiles de usuarios muy diferentes: quienes priorizan resistencia y confiabilidad para el trabajo diario, quienes buscan una pickup versátil para múltiples usos y quienes entienden la conducción fuera del asfalto como parte de su estilo de vida.

Esa misma búsqueda de soluciones para distintos estilos de manejo también se refleja en otros modelos de la marca. Mientras Nissan Magnite apunta a quienes necesitan practicidad, diseño y tecnología para moverse en entornos urbanos, Nissan March mantiene una propuesta ágil y funcional para el uso cotidiano. Nissan KAIT, por su parte, suma una alternativa versátil con foco en nuevas experiencias, y Nissan Sentra se orienta a quienes priorizan sofisticación, desempeño y equipamiento tecnológico en un sedán.

Para quienes priorizan la seguridad, la capacidad de respuesta y el uso multipropósito, factores como las asistencias a la conducción, el equipamiento tecnológico y las capacidades todoterreno pueden resultar tan importantes como la potencia o la capacidad de carga al momento de elegir una pickup.