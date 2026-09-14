Oficial y confirmado | Gobierno decretó feriado y miles de trabajadores tendrán un fin de semana extralargo: será de cuatro días en septiembre

A diferencia de lo que ocurre a nivel federal, donde el 16 de septiembre es el único día de descanso obligatorio por las Fiestas Patrias, algunos trabajadores del estado de Guerrero tendrán un fin de semana largo de cinco días debido a una suspensión extraordinaria de labores.

El Gobierno de Guerrero estableció, por única ocasión, la suspensión de actividades para el lunes 14, martes 15 y miércoles 16 de septiembre de 2026. La disposición alcanza a determinados trabajadores del sector central y paraestatal y fue formalizada mediante una circular de las autoridades estatales.

Oficial y confirmado | Gobierno decretó feriado y miles de trabajadores tendrán un fin de semana extralargo: será de cinco días en septiembre

¿Quiénes tendrán descanso del 14 al 16 de septiembre?

La medida está dirigida al personal de base, supernumerario y de confianza que forma parte de las nóminas mecanizadas del sector central y paraestatal del Gobierno de Guerrero.

La suspensión fue establecida con motivo de las celebraciones por el aniversario de la Independencia de México y tendrá carácter excepcional, por lo que únicamente aplicará durante este periodo.

Esto significa que no habrá un megapuente para todos los trabajadores de México. Los días adicionales de descanso corresponden exclusivamente al grupo de servidores públicos contemplado por la disposición estatal.

Modalidad de trabajo en Guerrero

A continuación, los trabajadores que deberán atender las indicaciones de sus superiores y coordinar las actividades necesarias para garantizar la continuidad de los servicios:

Secretaría de Seguridad Pública

Sistema Estatal de Seguridad Pública

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil

Quienes desempeñen funciones operativas

También habrá reglas específicas para el personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guerrero que trabaja en casas o centros asistenciales. En estos casos, deberán cubrir las guardias que sean determinadas por sus superiores.

Días de descanso en septiembre

Para los empleados que habitualmente tienen libres los sábados y domingos, el calendario podría extenderse durante cinco días consecutivos:

Sábado 12 de septiembre: descanso semanal.

Domingo 13 de septiembre: descanso semanal.

Lunes 14: suspensión de labores.

Martes 15: suspensión de labores.

Miércoles 16: descanso por las Fiestas Patrias.

De esta manera, algunos podrán disfrutar de cinco días consecutivos sin acudir a trabajar, aunque la cantidad de días libres dependerá de su jornada y de los descansos que tengan establecidos.

¿El 15 de septiembre es un día de descanso obligatorio?

El 15 de septiembre no está contemplado como día de descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo.

A nivel nacional, el 16 de septiembre es la fecha establecida como descanso obligatorio con motivo del aniversario del inicio de la Independencia de México.

El 15 de septiembre puede convertirse en día libre cuando así lo establece un empleador, un contrato colectivo, un calendario laboral o una disposición específica de una autoridad. En este caso, la suspensión forma parte de una medida extraordinaria dirigida a determinados trabajadores del Gobierno de Guerrero.

Por ello, mientras que el 16 de septiembre es descanso obligatorio a nivel federal, los días 14 y 15 dependerán de las disposiciones aplicables a cada trabajador y, en el caso de Guerrero, de la circular emitida por el gobierno estatal.