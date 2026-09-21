Suspenden las clases este viernes 25 de septiembre por Consejo Técnico Escolar: los estudiantes no asistirán a la escuela hasta el lunes. Fuente: Shutterstock

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó en el calendario escolar 2026-2027 que este viernes 25 de septiembre de 2026 no habrá clases para los estudiantes de educación básica. La razón es la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).

La fecha está contemplada como una de las ocho sesiones ordinarias del CTE del ciclo. Se trata de una jornada de trabajo del personal educativo, por lo que no tendrán clases los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Un fin de semana largo para los estudiantes

Como la sesión cae en viernes, los alumnos que normalmente no tienen actividades escolares durante el sábado y el domingo tendrán un fin de semana largo:

Viernes 25 de septiembre: no habrá clases por la sesión ordinaria del CTE.

Sábado 26 y domingo 27 de septiembre: fin de semana.

El calendario está establecido en el Acuerdo número 07/07/26, que la SEP publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de julio de 2026. Se aplica a las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. El ciclo escolar 2026-2027 es de 185 días para estos niveles.

Las próximas fechas del calendario

La sesión del 25 de septiembre es la primera de las tres programadas para el último cuatrimestre de 2026. Las fechas son:

25 de septiembre de 2026: Consejo Técnico Escolar.

30 de octubre de 2026: Consejo Técnico Escolar.

27 de noviembre de 2026: Consejo Técnico Escolar.

Calendario escolar 2026-2027. Todas las fechas. Fuente: SEP SEP

La siguiente suspensión de labores docentes establecida en el calendario nacional después del 25 de septiembre corresponde al 16 de noviembre de 2026.

Madres, padres, tutores y estudiantes pueden verificar las fechas vigentes en el Calendario Escolar oficial de la SEP, donde figuran las sesiones del CTE, las suspensiones de labores docentes, las vacaciones y demás fechas del ciclo.