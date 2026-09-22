Incautan más de dos millones de cigarros apócrifos en México: ingresaron al país como palillos perfumados.

La Secretaría de Marina (Marina) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) aseguraron de manera precautoria 2 millones 400 mil cigarrillos presuntamente apócrifos en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). El operativo se realizó en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El cargamento procedía de Pekín, China, y había sido registrado en la documentación como palillos perfumados. Sin embargo, durante una revisión especializada, las autoridades encontraron que el contenido de las cajas no correspondía con la mercancía declarada.

La mercancía estaba distribuida en 200 cajas colocadas sobre nueve tarimas y tenía un peso total cercano a las cuatro toneladas. De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el aseguramiento ocurrió después de que los mecanismos de análisis de riesgo aduanero detectaran elementos que ameritaban una inspección.

Qué encontraron las autoridades en el AICM

La revisión permitió localizar 120 mil cajetillas de cigarros, equivalentes a 2 millones 400 mil unidades. El cargamento tenía un peso aproximado de 3 mil 983 kilogramos, según los datos difundidos sobre el operativo.

La principal irregularidad detectada fue la diferencia entre lo declarado en los documentos de transporte y el contenido real de la mercancía. El embarque había sido registrado como palillos perfumados, pero en las cajas se encontraron los cigarrillos de procedencia irregular.

La mercancía estaba distribuida en 200 cajas colocadas sobre nueve tarimas y tenía un peso total cercano a las cuatro toneladas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Este tipo de controles forma parte de las tareas de inspección y análisis de riesgo aduanero. En este caso, la revisión permitió identificar la inconsistencia antes de que el cargamento pudiera continuar con su ingreso al territorio nacional.

Qué pasará con los cigarros asegurados

Por el momento, la mercancía quedó bajo aseguramiento precautorio dentro del recinto fiscalizado del AICM. Esto significa que el procedimiento todavía debe continuar antes de determinar cuál será el destino definitivo de los productos.

Las autoridades deberán completar las diligencias correspondientes para establecer la situación jurídica de la mercancía y determinar las medidas que correspondan conforme a la legislación aplicable.

Además, al tratarse de productos considerados presuntamente apócrifos, la determinación relacionada con una posible afectación de derechos de propiedad intelectual forma parte de las actuaciones que deben realizar las autoridades competentes.

Por qué es importante la revisión de los cargamentos

La detección también muestra el papel de los mecanismos de análisis de riesgo utilizados en las operaciones de comercio exterior. La ANAM utiliza información documental y otros elementos de control para identificar embarques que pueden requerir una inspección más detallada.

En este caso, la diferencia entre la mercancía declarada y la encontrada durante la revisión fue determinante para detectar la irregularidad. El cargamento procedente de China quedó bajo resguardo mientras continúan las actuaciones correspondientes.

Otros aseguramientos de cigarros en el AICM durante 2026

El operativo del 21 de septiembre se suma a otros aseguramientos de cigarros registrados durante 2026 en el AICM. La Secretaría de Marina y la ANAM ya habían informado sobre distintas operaciones relacionadas con mercancía de procedencia irregular.

El 2 de septiembre, por ejemplo, Marina y ANAM reportaron el aseguramiento de más de 5,4 millones de cigarros en el AICM. El caso formó parte de las acciones de control realizadas durante ese mes.

Las autoridades también han realizado operativos similares en otros puntos de entrada del país. El objetivo de estas acciones es detectar mercancías que presenten inconsistencias documentales o que puedan estar relacionadas con infracciones a las normas de comercio exterior y propiedad intelectual.