Sonríe Sheinbaum: México se posiciona como la segunda economía de mayor crecimiento del G20 con un 1,4%, según la OCDE.

La economía de México registró una expansión del 1,4% en el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con las estimaciones provisionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Con este resultado, el país se ubicó en el segundo lugar entre las economías del G20 con datos disponibles para ese período.

El crecimiento mexicano quedó por debajo del registrado por India, que alcanzó una expansión trimestral del 1,8%. La cifra también representó un fuerte repunte para México frente al trimestre anterior, cuando su Producto Interno Bruto (PIB) había registrado una contracción del 0,3%.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó el resultado durante su conferencia de prensa y señaló que el dato muestra una recuperación de la actividad económica después de la caída registrada a comienzos de 2026.

México creció 1,4% en el segundo trimestre de 2026

Según la OCDE, el PIB mexicano aumentó 1,4% entre el primer y el segundo trimestre de 2026. El organismo señaló que se trató de uno de los repuntes más importantes entre las economías del G20 que contaban con información disponible.

El resultado marcó un cambio respecto del primer trimestre. Entre enero y marzo, México había registrado una contracción del 0,3%, mientras que entre abril y junio la economía volvió a expandirse.

El dato publicado por la OCDE corresponde al crecimiento trimestral, es decir, compara el desempeño del segundo trimestre con el período inmediatamente anterior. No debe confundirse con el crecimiento interanual, que compara el PIB con el mismo trimestre del año anterior.

La propia OCDE también informó que, al comparar el segundo trimestre de 2026 con el mismo período de 2025, el crecimiento de México fue diferente al dato trimestral. Por eso, el 1,4% utilizado para ubicar al país dentro del G20 corresponde específicamente a la variación entre trimestres.

Según la OCDE, el PIB mexicano aumentó 1,4% entre el primer y el segundo trimestre de 2026. Fuente: Shutterstock

India quedó por delante de México en el G20

En el mismo período, India registró un crecimiento trimestral del 1,8%, por lo que se ubicó por encima de México en esta medición. El resultado indio también representó una desaceleración frente al 2,1% registrado durante el primer trimestre de 2026.

México, en cambio, pasó de una contracción del 0,3% a un crecimiento del 1,4%. También se registraron avances en otras economías del grupo, como Indonesia, que creció 1,3%, y Turquía, cuyo PIB aumentó 1,1% durante el segundo trimestre.

En el conjunto del G20, la economía avanzó 0,7% durante el segundo trimestre de 2026, frente al 0,8% del período anterior. La OCDE describió el comportamiento como dispar entre los distintos países, con desaceleraciones en varias de las principales economías.

Qué dijo Sheinbaum sobre el crecimiento de México

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó el desempeño de la economía mexicana y vinculó el dato con la recuperación registrada durante el segundo trimestre. El Gobierno también había informado previamente que el PIB había aumentado 1,4% respecto del trimestre anterior.

La cifra de la OCDE coincide con ese crecimiento trimestral y permite comparar el desempeño de México con el de las demás economías del G20 que contaban con datos disponibles. El organismo, sin embargo, aclara que sus cifras son estimaciones provisionales y pueden ser revisadas posteriormente.

El próximo dato de la OCDE sobre el crecimiento del G20 correspondiente al tercer trimestre de 2026 está previsto para diciembre de 2026, por lo que el resultado del segundo trimestre es el último disponible en esta medición al momento de la publicación.