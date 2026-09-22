Cambia la Fórmula 1: la carrera principal no se correrá el domingo y será un hecho inédito en el GP de Azerbaiyán

El mundo del automovilismo se prepara para un fin de semana totalmente atípico en la máxima categoría. El piloto mexicano Checo Pérez y el resto de la parrilla se enfrentarán a un cambio logístico sin precedentes en el próximo GP de Azerbaiyán, celebrado en las calles de Bakú, donde la carrera oficial de la Fórmula 1 no se disputará el domingo 27 de septiembre.

Precisamente, el cronograma se adelantará al sábado 26 de septiembre. Esta modificación en la rutina habitual ha tomado por sorpresa a los fanáticos del deporte motor alrededor del mundo.

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¿Por qué la carrera del GP de Azerbaiyán se corre el sábado y no el domingo?

La decisión de alterar los días habituales de competencia responde de manera directa a una festividad de profunda importancia histórica y social para el país anfitrión.

Según los detalles oficiales compartidos por la F1, el cambio se acordó en conjunto con las autoridades gubernamentales de Azerbaiyán para evitar cruces logísticos y de respeto institucional .

¿Qué se conmemora en Azerbaiyán el domingo?

El motivo principal de este hecho inédito radica en que el domingo cae el Día del Recuerdo de Azerbaiyán (Anım Günü), una jornada oficial de luto nacional establecida formalmente en diciembre de 2020 por el presidente Ilham Aliyev.

Esta fecha rinde homenaje y memoria a los caídos en la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj, conflicto bélico que comenzó un 27 de septiembre de 2020. Al tratarse de un día de duelo nacional y profundo respeto para honrar a las víctimas, las autoridades determinaron que era incompatible albergar un evento masivo, festivo y ruidoso como un Gran Premio de la máxima categoría en simultáneo.

¿Cuándo fue la última vez que la categoría corrió en sábado?

Dentro de la historia del Gran Premio de Azerbaiyán, es la primera vez que se cambia de día desde su primera aparición en 2016, bajo el nombre de Gran Premio de Europa.

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Ahora bien, este tipo de modificaciones no son completamente nuevas en la era moderna de la categoría, aunque sí poco frecuentes.

La última vez que una carrera principal se disputó en sábado ocurrió a comienzos de 2024, específicamente durante las dos primeras citas del año en Bahréin y Arabia Saudita, las cuales debieron adelantar su jornada dominical debido al inicio del mes sagrado del Ramadán.

Asimismo, competencias nocturnas especiales como el Gran Premio de Las Vegas también operan bajo este formato sabatino por requerimientos de espectáculo y logística urbana.

¿Cómo quedó conformado el nuevo cronograma de actividades en Bakú?

Para ajustarse a la normativa del sábado de carreras, todo el fin de semana en el circuito callejero debió reestructurarse con un día de anticipación respecto a la agenda convencional de la Fórmula 1. De esta manera, los horarios para la audiencia de México (tiempo del centro) serán: