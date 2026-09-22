El apoyo económico que entrega la Beca Gertrudis Bocanegra es un monto bimestral de 1.900 pesos

El Gobierno de México confirmó la apertura de inscripción y convocatoria para la Beca de Educación Superior Gertrudis Bocanegra. Este subsidio económico está dirigido a “estudiantes de licenciatura o técnico superior universitario inscritos en universidades públicas de Michoacán, Chiapas, Campeche, Sonora o Zacatecas ”.

La Beca Gertrudis Bocanegra entrega el depósito bimestral de 1.900 pesos en el Banco del Bienestar para gastos de transporte y será entregado por un tiempo máximo de 40 meses, confirmó el Gobierno de México.

Claudia Sheinbaum entregó la beca Gertrudis Bocanegra. Gobierno de México

Gobierno mexicano abrió la inscripción de la Beca Gertrudis Bocanegra del 21 al 30 de septiembre

La solicitud de la Beca Gertrudis Bocanegra está abierta desde este 21 de septiembre y se podrá completar la solicitud e inscripción hasta el próximo miércoles 30 del mismo mes.

“¡Sigue con tus estudios! El Gobierno de México te acompaña en el camino”, subrayó el Gobierno de Claudia Sheinbaum. Asimismo, las autoridades remarcan que la Beca Gertrudis Bocanegra, de momento, está habilitada y dirigida para estudiantes de nivel Educación Superior.

Los 8 requisitos para solicitar la Beca Gertrudis Bocanegra

El registro a la Beca Gertrudis Bocanegra requiere que los solicitantes tengan cuenta activa en Llave MX.

Del estudiante:

1. CURP (Consúltala aquí).

2. Clave del Centro de Trabajo CCT (Consulta tu escuela aquí).

3. Comprobante de domicilio digitalizado (con fecha no mayor a tres meses).

4. Si es menor de edad, serán necesarios los datos de la madre, padre o tutor.

De la madre, padre o tutor

1. CURP (Consúltala aquí).

2. Número de celular.

3. Correo electrónico (opcional).

4. Identificación oficial digitalizada. (INE, cartilla militar, cédula profesional, pasaporte vigente o credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores “ INAPAM ”).

Gobierno mexicano abrió la inscripción de la Beca Gertrudis Bocanegra del 21 al 30 de septiembre. Gobierno de México

Para completar el proceso de registro y solicitud e la Beca Gertrudis Bocanegra, una vez se tiene acceso a la Llave MX, se deben registrar los datos del estudiante.

En el caso de estudiantes menores de edad, se deben agregar los datos del padre, madre o tutor responsable. Terminado el proceso, ya se podrá descargar el comprobante del registro. Hecho este proceso, “La información entra en etapa de validación para continuar con el proceso”, remarcó el Gobierno de México.

Una vez completado el proceso, el sitio web de la Llave MX llevará al solicitante al portal de la Beca Gertrudis Bocanegra para iniciar el registro y solicitud del apoyo económico.