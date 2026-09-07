El Gobierno de México confirmó el calendario de días de descanso obligatorio para lo que queda del 2026. Entre las fechas establecidas se encuentra el miércoles 16 de septiembre, jornada en la que se conmemora el Día de la Independencia de México.

La fecha está contemplada por la Ley Federal del Trabajo como un día de descanso obligatorio para los trabajadores. Por ese motivo, quienes tengan derecho a este feriado podrán interrumpir sus actividades laborales durante la jornada.

Con la llegada de septiembre, muchos trabajadores comienzan a consultar cuáles serán los próximos días de descanso y cómo funcionará la actividad laboral durante una fecha que este año caerá a mitad de semana.

Atención: este miércoles será feriado en México

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, el miércoles 16 de septiembre de 2026 será día de descanso obligatorio en conmemoración de la Independencia de México. La fecha está contemplada expresamente en el artículo 74, fracción V, de la Ley Federal del Trabajo.

El feriado corresponde a una de las fechas establecidas por la legislación laboral mexicana. Por lo tanto, los trabajadores tienen derecho al descanso obligatorio durante esa jornada.

Sin embargo, algunas actividades deben continuar durante los días festivos. En esos casos, existen reglas específicas sobre la remuneración que corresponde a quienes presten servicios durante un día de descanso obligatorio.

¿Cuánto deben cobrar quienes trabajen el 16 de septiembre?

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) señala que las personas que trabajen durante un día de descanso obligatorio deben recibir, además del salario correspondiente al descanso, un salario doble por el servicio prestado.

De esta manera, el trabajador que labore durante el feriado puede recibir el equivalente a tres veces su salario diario: el pago correspondiente al día de descanso más el doble por las labores realizadas.

(Representación creada con IA) ChatGPT

La normativa también contempla que, cuando el día de descanso obligatorio coincida con un domingo, corresponde además la prima dominical en los casos previstos por la legislación laboral. Para el 16 de septiembre de 2026 esto no aplica, ya que el feriado caerá miércoles.

Estos son los próximos feriados de 2026 en México

Según el calendario de días de descanso obligatorio establecido por la legislación mexicana, después del miércoles 16 de septiembre, los próximos feriados nacionales serán:

Lunes 16 de noviembre: descanso obligatorio por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

Viernes 25 de diciembre: Navidad y día de descanso obligatorio.

El 16 de noviembre corresponde al tercer lunes de noviembre, establecido por la Ley Federal del Trabajo en conmemoración del 20 de noviembre.

En el caso del sector educativo, el calendario escolar 2026-2027 de la SEP también establece la suspensión de labores docentes el miércoles 16 de septiembre de 2026, por lo que las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional no tendrán clases ese día.