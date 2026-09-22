Confirmado por la CNP: Huracán Polo está en categoría 5

En esta temporada de huracanes, el huracán Polo, hoy se encuentra en categoría 5, al momento de la redacción de esta nota, a unos 340 km al sur de Zihuatanejo, Guerrero. Autoridades como la La Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno de México, CNPC y la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, advirtieron sobre probabilidad de “lluvias puntuales intensas” en la costa sur de Guerrero.

En las últimas horas la CNPC emitió un comunicado donde advirtió a la población que el huracán Polo está bajo Alerta Verde en 9 municipios en riesgo, los cuales son: Acapulco de Juárez, Atoyac de Álvarez, Benito Juárez, Coahuayutla de José María Izazaga, Coyuca de Benítez, Zihuatanejo de Azueta, Petatlán, Técpan de Galeana, La Unión de Isidoro Montes de Oca ”.

Esta categoría indica la fuerza y la velocidad con la que el viento del huracán se encuentra según la medición de la escala Saffir-Simpson. Gobierno de México

Ante la Alerta Verde por el Huracán Polo , el Gobierno de México insta a las autoridades locales a “Instalar centros estatales y municipales de coordinación y comunicación, revisar directorios de comunicaciones y el inventario de recursos materiales y humanos, planes y procedimientos de comunicación y operaciones, revisar listado y condiciones de operatividad de los refugios temporales, identificar instalaciones de emergencia”

Precauciones a tener en cuenta ante la aproximación del Huracán Polo

El Gobierno de México y las autoridades piden a la población que mantengan los cuidados preventivos de cara a la probabilidad de lluvias intensas en regiones de Guerrero y Oaxaca, seguidas por “fuertes y muy fuertes en Michoacán, Jalisco y Colima” , Asimismo, la CNPC aconseja a la población de estos 9 municipios y en general a:

Infórmate en fuentes oficiales

Prepara y ten a la mano tu Mochila De Emergencia

Ubica los refugios temporales más cercanos y la ruta para llegar a ellos

Toma precauciones, no camines ni conduzcas por calles inundadas, puede haber coladeras sin tapa

Retirar palapas, mobiliario y equipo de zonas de recreo en área de playa que puedan ser lanzadas por el viento

Realiza limpieza de azoteas y desagües para evitar inundaciones

“Recuerda que las lluvias intensas pueden provocar desbordamientos. Si corres riesgo de inundación, localiza lugares altos y las mejores rutas para llegar a ellos. Guarda tus documentos importantes en bolsas de plástico selladas”.

Qué hacer y cómo actuar ante la llegada de un huracán? Gobierno de México

Confirmado por la CNP: Huracán Polo está en categoría 5

Esta categoría indica la fuerza y la velocidad con la que el viento del huracán se encuentra según la medición de la escala Saffir-Simpson.

Reporte del Clima CONAGUA

“El huracán Polo se ha intensificado a categoría 5 en la escala Saffir-Simpson. Su centro se localiza a 355 km al sur de Zihuatanejo, Guerrero”, informó de forma reciente la CONAGUA, remarcando que su fuerza está en categoría 5. Este fenómeno desatará lluvias puntuales intensas en Guerrero y Oaxaca; lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán y lluvias fuertes en Jalisco, informó la CNPC.