La primera semana de febrero transcurre para la población mexicana en medio de una serie de alertas climáticas por lluvias y bajas temperaturas, según confirmó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El SMN advirtió a todos los habitantes del territorio azteca por el ingreso del frente núm. 33 que mantendrá un ambiente frío a muy frío en distintos estados del país e interaccionará con otros sistemas, provocando precipitaciones de variada intensidad durante la jornada del martes 3 de febrero y las próximas 48 horas.

¿Dónde llueve el martes 3 de febrero en México?

Para la jornada del martes, se prevé que canales de baja presión en la península de Yucatán, sureste y occidente del país, aunados al ingreso de humedad del océano Pacífico, generen intervalos de chubascos con descargas eléctricas en Michoacán, Estado de México, Guerrero y Oaxaca.

El pronóstico del tiempo para el martes 3 de febrero en la República Mexicana. (Foto: Archivo)

Si bien el pronóstico del tiempo difundido para el 3 de febrero no vaticina intensas lluvias, el SMN mantiene la alerta para las próximas 48 horas.

La masa de aire polar asociada al frente se desplazará sobre el noreste, oriente y sureste del país, por lo que se prevé un nuevo descenso de las temperaturas, chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, pronosticándose entre el miércoles y jueves lluvias muy fuertes a intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

En este sentido, los sistemas meteorológicos anteriormente mencionados provocarán precipitaciones de variada intensidad en las siguientes entidades federativas:

Martes 3 de febrero

Intervalos de chubascos ( 5 a 25 mm ): Michoacán, Estado de México, Guerrero y Oaxaca.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta), Jalisco, Colima, Ciudad de México, Puebla, Chiapas y Quintana Roo.

Miércoles 4 de febrero

Chubascos con lluvias puntuales fuertes ( 25 a 50 mm ): San Luis Potosí (Huasteca), Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja y Totonaca), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental) y Guerrero.

Intervalos de chubascos ( 5 a 25 mm ): Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (Capital, Montañas, Sotavento, Papaloapan, Olmeca y Los Tuxtlas).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Jalisco, Colima, Guanajuato y Tlaxcala.

Jueves 5 de febrero

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas ( 75 a 150 mm ): Veracruz (Papaloapan, Olmeca y Los Tuxtlas) y Oaxaca.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes ( 50 a 75 mm ): Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Huasteca Baja y Totonaca), Tabasco y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes ( 25 a 50 mm ): Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango), Veracruz (Capital, Montañas y Sotavento) y Guerrero.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán y Estado de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El pronóstico de precipitación acumulada en el territorio azteca durante la primera semana de febrero. (Foto: Archivo)

Alerta por bajas temperaturas: qué estados se verán afectados

Se espera que el frente frío núm. 33 ingrese sobre el norte y noreste de México, interaccione con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical y ocasione vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León.

Así mismo una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, generará vientos fuertes con rachas de 40 a 60 km/h en la península de Baja California, incluido el golfo de California.

En este contexto, a partir de la noche del miércoles se prevé la caída de nieve o aguanieve en las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Miércoles 4 de febrero

Posible caída de nieve o aguanieve, durante la noche: cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Jueves 5 de febrero