BBVA México informó de manera oficial que el próximo lunes 2 de febrero todas sus sucursales en el país permanecerán cerradas, en línea con el calendario de días inhábiles del sistema financiero mexicano.

El cierre de todas las sucursales del BBVA México se da en el marco de un fin de semana largo que impactará en la atención presencial, por lo que el banco recordó a sus clientes que podrán operar con normalidad a través de sus canales digitales y cajeros automáticos.

“ El próximo lunes nuestras sucursales tomarán un descanso . Recuerda que puedes hacer tus operaciones bancarias desde nuestras plataformas digitales”, dijo BBVA México en X.

BBVA México confirmó que cerrará sus sucursales pero ofreció alternativas a sus clientes para que puedan gestionarse sin problemas con mayor facilidad. BBVA México

¿Cuándo cierran las sucursales de BBVA y cuánto dura el cierre?

El cierre de sucursales de BBVA será el lunes 2 de febrero, día considerado inhábil para el sistema financiero. Al coincidir con sábado y domingo, los usuarios enfrentarán tres días consecutivos sin atención presencial: 31 de enero, 1 y 2 de febrero.

La medida no es exclusiva de BBVA. Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, todas las instituciones financieras supervisadas suspenderán la atención al público en sucursales durante esa jornada.

Bancos

¿Por qué cierran los bancos en todo México?

El cierre responde a la conmemoración del aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aunque la fecha oficial es el 5 de febrero, el feriado se recorre al lunes 2, conforme a la normativa vigente.

La CNBV confirmó que este día inhábil forma parte del calendario bancario 2026 y aclaró que la suspensión aplica solo a la atención en sucursales, ya que los servicios digitales, banca en línea, apps y cajeros automáticos seguirán operando con normalidad.