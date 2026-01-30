Time Ceramics, empresa de origen chino fabricante de porcelanato instalada en Emiliano Zapata, Hidalgo, rechazó acusaciones sobre presuntas irregularidades en el uso de agua y aseguró que opera conforme a la normatividad vigente y delineó sus planes de expansión en México.

En entrevista, Alan Sánchez, vocero de la compañía, afirmó que la firma no utiliza agua de pozos ni incurre en prácticas ilegales. Dijo que cuenta con un contrato vigente con la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM) del estado de Hidalgo, el cual se renueva anualmente y establece el uso exclusivo de agua tratada, además del aprovechamiento de agua pluvial recolectada en la planta.

“El agua tratada se suministra mediante pipas de hasta 40,000 litros y se descarga en una cisterna donde se mezcla con agua pluvial. El recurso se utiliza en el proceso productivo y pasa por sistemas de recuperación que permiten reutilizar hasta el 99%; el 1% restante se evapora”, explicó Sánchez.

La controversia

Desde 2024, la empresa ha sido señalada por presuntamente generar afectaciones a cultivos agrícolas en la región debido al uso excesivo de agua potable. En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum informó en su momento que se alcanzó un acuerdo con la compañía para que utilizara agua tratada como condición para mantener operaciones.

Posteriormente, surgieron acusaciones de que la fabricante operaba sin permisos vigentes y que habría continuado actividades tras el vencimiento de una prórroga emitida en julio de 2024 con duración de un año.

Al respecto, Time Ceramics sostiene que cuenta con todos los permisos en regla, incluido el uso de suelo, y que las acusaciones se basan en documentos “descontextualizados o antiguos”.

Expansión industrial y apuesta por México

Más allá de la controversia, la compañía mantiene su plan de expansión en el país; su objetivo es producir en México lo que antes se importaba, desde su planta en Emiliano Zapata.

“Hoy productos que antes se tenían que importar y ya se fabrican aquí”, explicó Sánchez.

La firma prevé abrir de manera gradual sus líneas de producción hasta completar seis. Cada línea tiene capacidad para fabricar entre 40,000 y 45,000 metros cuadrados diarios, lo que fortalecería su abastecimiento al mercado interno y su estrategia de exportación.

De acuerdo con el vocero, Time Ceramics genera más de 700 empleos directos y proyecta alcanzar 1,200 plazas conforme entren en operación todas las líneas, además de miles de empleos indirectos asociados a proveeduría y logística.

A nivel global, la empresa tiene operaciones en Nigeria, Pakistán, China y México. De acuerdo con la compañía, el mercado mexicano representa 60% de sus ventas, mientras que el 40% restante se destina a exportaciones.

En paralelo a su expansión industrial, Time Ceramics quiere fortalecer su posicionamiento de marca mediante el patrocinio del Club Pachuca. El acuerdo, firmado en el último trimestre de 2025, abarca las temporadas 2026, 2027 y 2028.