La primera semana de febrero ha dado comienzo con grandes noticias para jubilados, ya que recibirán a partir del martes 3 el depósito de su pensión. Con el arranque del mes, vuelve a ponerse en marcha el esquema de pagos para quienes se han retirado de su vida laboral y dependen de una jubilación.

Entre esos depósitos, se encuentra la Pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un apoyo económico mensual destinado a quienes ya concluyeron su etapa laboral y forman parte del sistema de seguridad social. Mientras algunos beneficiarios aguardan la acreditación, otros aún analizan qué necesitan para acceder al trámite.

Para quienes todavía no iniciaron el proceso de jubilación ante el IMSS, es clave conocer las condiciones vigentes. En tanto, quienes ya están incorporados al padrón de pensionados deben prestar atención a una fecha puntual que ya fue definida oficialmente.

¿Qué jubilados cobrarán el martes 3 de febrero? (Foto: Archivo).

Requisitos para acceder a la Pensión IMSS

La pensión mensual que otorga el IMSS —al igual que la que administra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)— está dirigida a personas que formalizaron su retiro laboral y cumplieron con una serie de criterios establecidos por la ley.

El IMSS mantiene actualizada la lista de requisitos para jubilarse a través del organismo. (Foto: Archivo)

Los adultos mayores que busquen incorporarse al esquema del IMSS deberán reunir una serie de condiciones que se agrupan en distintos ejes fundamentales:

Edad mínima : 60 años para la pensión por cesantía en edad avanzada o 65 años para la pensión por vejez.

Semanas cotizadas : al menos 500 semanas si se cotizó antes del 1 de julio de 1997, o 1,250 semanas para quienes comenzaron a cotizar después de esa fecha.

Conservación de derechos : encontrarse dentro del plazo legal, equivalente a una cuarta parte del tiempo total cotizado.

Cuenta AFORE : contar con una cuenta individual activa y con las aportaciones correspondientes.

Trámite ante el IMSS: presentar la solicitud con la documentación requerida, como identificación oficial, NSS, CURP y estado de cuenta del AFORE.

Fecha de depósito de la Pensión IMSS en febrero

El IMSS recuerda que los pagos de pensiones se realizan, por regla general, el primer día hábil de cada mes. Sin embargo, febrero presenta una particularidad que modifica el calendario habitual.

Aunque el mes ya comenzó, los beneficiarios deberán esperar un poco más para ver reflejado el depósito. El motivo es que el lunes 2 de febrero es feriado nacional, en conmemoración del Día de la Constitución.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), durante los días de descanso obligatorio se suspenden numerosas actividades, entre ellas la operativa bancaria. Por esa razón, el pago correspondiente a febrero se realizará el martes 3 , considerado el primer día hábil del mes.

Pensionados que cobraron febrero por adelantado

No todos los adultos mayores deberán esperar hasta febrero para disponer del dinero. Quienes están afiliados al ISSSTE ya recibieron de manera anticipada el monto correspondiente al segundo mes del año.

Según el calendario oficial del organismo, el depósito se efectuó el viernes 30 de enero, por lo que estos pensionados ya pueden retirar o utilizar sus fondos a través de la entidad bancaria correspondiente.