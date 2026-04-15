Los conductores que viajen por las carreteras de México deben saber que aumentaron las tarifas de peaje en distintas autopistas del país. Desde ahora, la circulación en la vía pública será más costoso, según confirmó Caminos y Puentes Federales (Capufe). En detalle, el organismo informó que el incremento ya comenzó a reflejarse en varios tramos, lo que afectará de forma directa a millones de automovilistas. Este ajuste forma parte de las actualizaciones periódicas que se realizan para cubrir gastos de operación, conservación y mantenimiento de la red carretera. A continuación, los detalles del cuadro tarifario vigente a nivel nacional. De acuerdo con Capufe, el alza no fue uniforme en todas las autopistas, aunque en términos generales los incrementos van de entre 5% y 9%, según el tramo. Algunos de los nuevos costos para vehículos particulares son: Cabe señalar que las tarifas pueden ser mayores para camiones, autobuses y transporte de carga, dependiendo del tipo de unidad. Según la información oficial, el ajuste de Capufe responde principalmente a: Este tipo de revisiones suele realizarse de forma periódica por parte de las autoridades y empresas concesionarias encargadas de las carreteras. El incremento en las casetas representa un gasto extra para quienes utilizan con frecuencia estas vías, especialmente para : En el caso del traslado de mercancías, el alza también podría traducirse en un aumento en los precios de algunos productos, debido al encarecimiento de los costos logísticos. Con este ajuste, se mantiene la tendencia de aumentos graduales en las autopistas del país. Aunque el objetivo es conservar la infraestructura en buenas condiciones, el impacto en el bolsillo de los usuarios es inmediato.