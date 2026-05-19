En esta noticia Registro obligatorio para usar biciestacionamientos

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, SEMOVI, implementó nuevas reglas para el uso de biciestacionamientos masivos y semimasivos conectados al transporte público. A partir de ahora, quienes no registren su bicicleta no podrán acceder al servicio gratuito de resguardo en estaciones estratégicas de la capital.

La medida del Gobierno de CDMX busca reforzar la seguridad y mejorar el orden dentro de los espacios destinados al resguardo de bicicletas. De acuerdo con SEMOVI, el registro permitirá un mejor control de usuarios, reducirá riesgos de robo y facilitará la operación coordinada del sistema intermodal en la ciudad.

Mexico y el uso de las bicicletas en el transporte público

Registro obligatorio para usar biciestacionamientos

El trámite de inscripción será completamente gratuito y permitirá a cada usuario registrar hasta dos bicicletas. Las autoridades capitalinas señalaron que el sistema opera de lunes a sábado de las 05:00 a la 01:00 horas y domingos de 07:00 a 00:00 horas.

Para completar el registro presencial, los usuarios deberán acudir al biciestacionamiento de su preferencia con documentación oficial y la bicicleta físicamente. También será obligatorio presentar la Tarjeta de Movilidad Integrada para vincularla al sistema de acceso autorizado.

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio reciente.

Tarjeta de Movilidad Integrada.

Bicicleta para fotografía de registro.

Registro gratuito para hasta dos bicicletas.

También habrá pre-registro digital

Bicicletas en el trasporte público SEMOVI

SEMOVI habilitó una modalidad de pre-registro en línea para agilizar el trámite y reducir tiempos de espera. Las personas mayores de 16 años podrán ingresar con CURP a la plataforma oficial y cargar sus documentos en formato PDF para iniciar el proceso de validación.

Registro en línea mediante CURP .

Carga digital de documentos oficiales.

Validación en un máximo de tres días hábiles.

Confirmación por correo electrónico.

Firma final de contrato y reglamento.

Tarjeta de Movilidad Integrada. Bicicleta para fotografía de registro. SEMOVI

Una vez aprobado el pre-registro, los usuarios deberán acudir presencialmente para concluir el trámite. En esa visita se realizará la fotografía del usuario, la vinculación de la tarjeta de Movilidad Integrada y la firma de documentos relacionados con el uso del servicio.

Los biciestacionamientos habilitados se encuentran en puntos estratégicos como Pantitlán, Buenavista, La Raza, El Rosario y Periférico Oriente. La SEMOVI recordó que el registro será indispensable para garantizar el acceso, la protección de las bicicletas y el orden en los nodos de transporte público.