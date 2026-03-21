En detalle, la mandataria autorizó la extensión del recorrido hasta el municipio deIxtapaluca, donde se construirá próximamente una nueva terminal. “Inauguramos el Trolebús elevado hasta Chalco y de ahí vamos a llegar a Ixtapaluca. Comenzaremos este mismo año”, declaró recientemente. El servicio del Trolebús tendrá una ampliación en el trayecto correspondiente al Estado de México (Edomex), tras la aprobación de una nueva terminal en uno de sus municipios más reconocidos. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el propósito es beneficiar a un mayor número de usuarios en el país. Conoce los detalles sobre las mejoras en el transporte público y prepárate para disfrutar de una mejor experiencia de viaje. Se espera que miles de pasajeros se vean beneficiados próximamente. El presidente municipal de Ixtapaluca, Felipe Arvizu, ha señalado que, tras la aprobación de la terminal, se está llevando a cabo una evaluación del trazado de la extensión entre Ciudad de México (CDMX) y Edomex con el propósito de garantizar la eficiencia del transporte. En este contexto, se están considerando actualmente dos posibles rutas: La línea del Trolebús se conecta con la Línea A del Metro y la Línea 2 del Cablebús. En la actualidad, recorre 18.5 kilómetros, estableciendo un vínculo entre el Estado de México y la Ciudad de México. Su diseño tiene como objetivo mejorar la movilidad de millones de habitantes en la zona oriente del Valle de México. Este sistema de transporte es fundamental para facilitar el desplazamiento de los ciudadanos, contribuyendo así al desarrollo urbano y social de la región. Esta ampliación no tiene todavía una fecha definida para su apertura, sin embargo, su realización fue aprobada por las autoridades como parte del compromiso por modernizar el transporte público, garantizando traslados más seguros, eficientes y accesibles. Aunque el tramo original del Trolebús fue inaugurado en mayo de 2025, con varias estaciones en operación y otras en construcción, ya se contempla una segunda etapa del proyecto: la extensión hasta Ixtapaluca.