El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) informó que a lo largo de 2026 se mantendrán los apoyos económicos destinados a jubilados, con la finalidad de aliviar gastos esenciales y fortalecer la economía de los hogares. Entre ellos, se destaca al subsidio al impuesto predial, esencial para quienes son propietarios en México.

Los beneficios del INAPAM se aplican principalmente en pagos anuales que suelen representar una carga importante para este sector de la población. El impuesto predial es uno de los gastos más frecuentes en el país, por lo que las autoridades ofrecen subsidio bajo ciertos requisitos.

INAPAM ratificó descuento del 50% para los jubilados de México

Conoce las condiciones vigentes a nivel nacional y cumple con las disposiciones para obtener el beneficio. Solo de esta manera podrás ahorrar dinero.

¿Qué descuentos ofrece el INAPAM?

Según datos oficiales, los apoyos más relevantes incluyen:

Hasta 50% de descuento en el pago del impuesto predial.

Hasta 50% de descuento en el servicio de agua potable.

El porcentaje final puede variar de acuerdo con el estado o municipio donde resida la persona beneficiaria.

Gracias a estos ahorros, muchos jubilados pueden destinar más recursos a necesidades prioritarias como alimentación, medicamentos, atención médica o mejoras en su vivienda.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a los beneficios del INAPAM?

Para obtener los descuentos es indispensable cumplir con una condición básica:

Tener la credencial vigente del INAPAM

Cabe destacar que esta identificación es totalmente gratuita. Se puede tramitar a partir de los 60 años y es válida siempre que los datos estén correctos y actualizados.

¿Qué trámite necesito para los subsidios del INAPAM?

No es necesario hacer trámites adicionales. El descuento se aplica directamente al presentar la credencial vigente al momento de efectuar el pago. Sin embargo, si la tarjeta de jubilación está vencida o contiene errores, el beneficio podría no otorgarse, por lo que se recomienda verificar su vigencia con anticipación.

Por último, el organismo sugiere que las personas adultas mayores consulten en su municipio los convenios actuales, ya que los descuentos pueden variar según la entidad federativa.