El comercio cerrará a finales de año tras tres generaciones dedicadas a la venta de artículos para el hogar, juguetes y lámparas. Imagen ilustrativa.

Alicia Home & Toys, un comercio histórico de Peñafiel (Valladolid), cerrará sus puertas el próximo 31 de diciembre de 2026 después de 80 años de actividad vinculada al pequeño comercio local. El establecimiento ha anunciado una liquidación de existencias entre octubre y diciembre, con ofertas especiales, packs promocionales y últimas unidades de productos que ya no volverán a reponerse.

La decisión la comunicó Alicia, responsable de la tienda, en una publicación de Instagram el 13 de octubre, en la que agradeció el apoyo de clientes, vecinos y amigos durante sus 30 años al frente del negocio. El local actual es la continuación de Bazar La Fuente, fundado por su familia en 1946. “No ha sido una decisión fácil. Esta tienda ha sido mi vida y la de mi familia”, explicó en el mensaje.

Se trata de una tienda especializada en artículos para el hogar, decoración, menaje de cocina, iluminación y juguetes. Combinan productos prácticos para la casa con artículos infantiles y, desde 2022, también comercializan su catálogo a través de internet.

Una tienda familiar de Peñafiel cierra tras tres generaciones de historia

La trayectoria del establecimiento se remonta a Bazar La Fuente, un negocio familiar que abrió sus puertas en 1946 y que, según detalla la web oficial de la tienda, se convirtió pronto en un referente comercial de la comarca. La familia mantuvo el negocio durante décadas, primero bajo la gestión de Manuel y su mujer, Anita, y después con el relevo de la tercera generación.

En 1997, Alicia tomó las riendas y cambió su nombre a Alicia Home & Toys, además de renovar la imagen corporativa y realizar modificaciones en el local. La responsable mantuvo, sin embargo, la esencia familiar y el trato cercano con los clientes. En 2022, amplió su actividad al comercio electrónico para ofrecer sus productos también a través de internet.

En su despedida, Alicia recordó especialmente a su padre, Manolo, quien le enseñó el oficio desde pequeña. “Hace 20 años que te fuiste, pero tu legado sigue vivo en cada rincón de esta tienda que tanto amaste”, escribió en un mensaje dirigido a él. La dueña atribuye el cierre a los cambios en los hábitos de compra, la competencia del comercio online y las dificultades que afronta el pequeño comercio de proximidad.

Liquidación hasta diciembre: ofertas especiales y últimas unidades

Alicia Home & Toys ha previsto un periodo de liquidación de todo el stock durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Los clientes encontrarán packs especiales, ofertas exclusivas y productos que dejarán de estar disponibles cuando se agoten las existencias.

La comerciante también ha anunciado que no repondrá determinados artículos, por lo que la liquidación incluirá las últimas unidades de productos que ya no volverán a la tienda. El objetivo es dar salida a las existencias acumuladas antes del cierre definitivo del establecimiento.

El establecimiento inició una liquidación de existencias con ofertas especiales, packs promocionales y últimas unidades de productos. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock Africa Studio

Cuándo cierra Alicia Home & Toys y hasta qué día se puede usar el saldo acumulado

El último día de apertura de Alicia Home & Toys será el 31 de diciembre de 2026. Hasta entonces, los clientes podrán acudir al establecimiento para aprovechar las ofertas de liquidación y comprar los artículos disponibles.

Las personas que tengan tarjetas de fidelización podrán utilizar el saldo acumulado hasta el 20 de diciembre de 2026. Esta fecha es anterior al cierre definitivo, por lo que conviene tenerla en cuenta para canjear el saldo pendiente.