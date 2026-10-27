Render arquitectónico interactivo que muestra una moderna estación de transporte por cable de diseño vanguardista, con cabinas suspendidas en un entorno urbano sustentable.

Puebla avanza con la construcción de su Cablebús, un proyecto de transporte por cable que busca transformar la movilidad en esta ciudad de México. De acuerdo con información oficial del Gobierno estatal, el sistema tendrá 14.58 kilómetros de recorrido, cuatro líneas, nueve estaciones y 94 torres.

La obra ya comenzó por etapas y, el 20 de octubre de este año, las autoridades anunciaron el inicio de los trabajos en tres estaciones. El objetivo es reducir los traslados de 100 a 44 minutos, de acuerdo a estimaciones oficiales.

¿Cuántos kilómetros tendrá el Cablebús de Puebla?

El Sistema de Transporte por Cable (STC) contempla un recorrido de 14.58 kilómetros, distribuido en cuatro líneas que conectarán distintas zonas habitacionales, espacios recreativos y áreas económicas de la capital poblana. El proyecto incluye 94 torres y nueve estaciones, según el comunicado del Gobierno de Puebla del 11 de octubre de 2026.

Las rutas previstas conectarán Mayorazgo con Parque Juárez; Parque Juárez con Xonaca; Xonaca con el Cerro de Amalucan, y Parque Biblioteca con la Unidad Deportiva Mario Vázquez Raña. El sistema formará parte de una estrategia de movilidad que busca mejorar la conexión entre distintos puntos de la Zona Metropolitana de Puebla.

El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, junto con el gobernador Alejandro Armenta Mier. Gobierno de Puebla

¿Dónde comenzó la construcción de las estaciones?

El 20 de octubre de 2026, el Gobierno estatal anunció el inicio de las obras en Parque Juárez, Parque Ecológico y Amalucan. Estas tres estaciones forman parte de las nueve contempladas en el proyecto.

El anuncio también informó que funcionarios estatales supervisaron la fabricación de componentes en Austria y Suiza, entre ellos motores, cabinas, torres y equipos electromecánicos. Los primeros suministros correspondientes a la línea cuatro tenían prevista su llegada al puerto de Veracruz entre el 25 y el 31 de octubre, antes de trasladarlos a Puebla para su revisión.

¿Cuánto tiempo se ahorrará con el nuevo transporte?

Uno de los principales objetivos del Cablebús es reducir los tiempos de traslado de 100 a 44 minutos. Esta estimación fue difundida por el Gobierno de Puebla, que plantea integrar el sistema al Sistema Integral de Movilidad SIM Puebla.

La propuesta contempla utilizar una sola tarjeta física o digital para acceder al Cablebús, la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) y la Red de Bicicletas Públicas, con una tarifa diferenciada. Posteriormente, la reducción de los tiempos de viaje dependerá de las condiciones reales de operación una vez que el sistema entre en funcionamiento.

¿Cuándo estará listo el Cablebús de Puebla?

El sistema todavía debe completar sus distintas etapas de construcción, instalación de equipos, pruebas y certificaciones. En una asamblea informativa del 19 de septiembre, el Gobierno estatal señaló que la construcción tendría una duración estimada de dos años, seguida de un año de pruebas, certificaciones y puesta en marcha.

De esta manera, apuntan a que el nuevo transporte beneficio a 774,000 personas, dentro de una Zona Metropolitana con aproximadamente 1.8 millones de habitantes. Además, identifica 54,632 personas residentes en el área de influencia directa del proyecto.