La firma llegó a contar con tres tiendas en la ciudad antes de cerrar sus dos últimos establecimientos. Imagen ilustrativa.

Confecciones Tinoco, una tienda histórica de Cádiz, cerrará sus puertas después de 77 años de actividad y su local tendrá un nuevo inquilino. El establecimiento de moda masculina, situado en la calle Pelota, mantendrá la atención al público hasta el próximo 31 de octubre, cuando cesará definitivamente su actividad.

Según informó Diario de Cádiz el 25 de septiembre, la jubilación de su propietario, Luis Tinoco, pone fin a una etapa comercial que comenzó en 1949, cuando su padre, Ángel Tinoco Fernández, abrió el primer local de la firma.

Tinoco cierra sus puertas tras más de siete décadas en Cádiz

Confecciones Tinoco es uno de los comercios históricos de Cádiz. Fundada en 1949 en la misma calle Pelota, la firma llegó a contar con tres tiendas en la ciudad y se convirtió en uno de los referentes del comercio local.

A pesar de su despedida, la tienda continuará abierta hasta el 31 de octubre y seguirá atendiendo a sus clientes con normalidad hasta esa fecha.

Confecciones Tinoco está ubicada en la calle Pelota, en pleno centro de Cádiz. Wikimedia Commons/ Diego Delso

Desaparece el último local de Tinoco

El anuncio llega unos meses después del cierre del establecimiento que la firma tenía en la calle Compañía, que dejó de funcionar en mayo.

En ese sentido, con el cese de actividad del local de la calle Pelota, desaparecerá el último establecimiento de Confecciones Tinoco.

Qué negocio ocupará el local de la calle Pelota

El espacio que dejará libre la tienda de moda masculina será ocupado por un supermercado de la cadena francesa Carrefour, según adelantó Diario de Cádiz.

El negocio será ocupado por un supermercado de la cadena francesa Carrefour. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por las dimensiones del local, el formato que se perfila como más probable es el de Carrefour Express, aunque esta posibilidad no está confirmada.

Este modelo comercial se caracteriza por contar con establecimientos de menor tamaño, habitualmente ubicados en zonas céntricas y barrios residenciales. La apertura supondría una nueva incorporación de la cadena a Cádiz.