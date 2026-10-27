Grupo Carso, el conglomerado industrial y comercial de Carlos Slim, quiere producir mucho más petróleo y prepara un programa de inversión acorde. En su llamada de resultados del tercer trimestre, Alejandro Aboumrad, CEO de Grupo Ideal y ejecutivo de la subsidiaria Zamajal, detalló que el campo Ichalkil-Pokoch, frente a Campeche, tendrá sus nueve pozos en producción hacia el tercer trimestre de 2027. Después, la empresa buscará adquirir una o dos plataformas marinas para ampliar la base a 15 pozos, cada uno con producción estimada de entre 4,000 y 6,000 barriles diarios.

Hoy el campo produce entre 15,000 y 15,500 barriles diarios con seis pozos activos, dos de ellos reincorporados a fines de septiembre. El gas asociado suma cerca de 7% a los ingresos. Dos plataformas autoelevables (jack-ups) trabajan de forma continua, y la empresa espera sumar otro pozo antes de que termine el año.

Pero Grupo Carso todavía tiene un obstáculo en Washington. La compra de Fieldwood Energy, el 50% del bloque que pertenece a Lukoil, aún requiere la autorización definitiva de la OFAC, la oficina del Tesoro estadounidense que sancionó a la petrolera rusa en octubre de 2025. De acuerdo con el reporte trimestral, emitido el lunes 26 de octubre, en México, la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional Antimonopolio ya dieron su aval. Mientras tanto, los campos operan con una licencia general de OFAC.

En Ixachi el negocio no depende del crudo

Aboumrad subrayó que Ixachi, en Veracruz, funciona con otra lógica: Carso perfora pozos para Pemex y cobra cada uno en 21 mensualidades a partir de enero de 2027, sin exposición al precio de los hidrocarburos. En el reporte se precisa que ya se entregaron ocho pozos de un contrato de entre 16 y 32, y que la meta es llegar a 10 o 12 al cierre del año.

Ese contrato explica buena parte del salto de Zamajal. Sus ventas pasaron de MXN $546 a 2,984 millones de pesos y su EBITDA, de MXN $59 millones a 1,033 millones, un salto de 1,651.3%, y de manera específica, el 15% del total del grupo.

El resto del portafolio aún no produce. En Zama, donde Carso tiene 17.8%, el primer crudo llegaría hacia finales de 2028 o inicios de 2029, con hasta 60,000 barriles diarios en su primera fase. Macavil, en Tabasco, podría producir a finales de 2027 o inicios de 2028, aunque su plan de desarrollo sigue en proceso de autorización.

Aboumrad advirtió que los márgenes dependerán de los precios del petróleo y el gas, “que no dependen de nosotros”, y del ritmo de producción. La apuesta ya se nota en el balance de la empresa: la deuda neta subió de MXN $13,210 a 21,788 millones desde diciembre, aunque el apalancamiento sigue bajo, en 0.84 veces deuda neta a EBITDA.

Sanborns busca dos puntos más de margen

En comercio, Arturo Spínola, director de Finanzas, dijo que Sanborns tiene espacio para ampliar su margen EBITDA en al menos dos puntos, apoyado en logística, comercio electrónico y mejor uso del piso de venta, pese a la contracción del consumo. En el trimestre, sus ventas crecieron apenas 1.4%, a MXN $16,068 millones, pero el EBITDA avanzó 12.3%, con un margen de 6.9% frente a 6.2%. Spínola añadió que con los nuevos lanzamientos de Apple “nos está faltando surtimiento”.

También descartó vender la molienda de Fortaleza en Costa Rica. Elementia/Fortaleza fue el segmento con mayor utilidad de operación del grupo: MXN $1,772 millones, 66% más, pese a que sus ventas cayeron 18.4% tras la venta de su operación en El Salvador.

En el consolidado, Carso ganó 2,558 millones de pesos en el trimestre, casi cuatro veces más que un año antes, con un EBITDA de MXN $6,821 millones (+21.5%). En el acumulado de nueve meses, sin embargo, el EBITDA retrocedió 3.7%.