Cierra la fábrica de torres para aerogeneradores de AEMSA Santana en Linares. Imagen ilustrativa.

La fábrica de torres para aerogeneradores de AEMSA Santana en Linares (Jaén, España) cierra después de décadas de actividad y 69 trabajadores afrontan despidos o traslados tras el acuerdo alcanzado entre la empresa y los representantes de la plantilla para poner fin al expediente de regulación de empleo (ERE). El pacto establece indemnizaciones, ayudas para facilitar la recolocación y alternativas laborales en otros centros del grupo Windar.

Según informó la Cadena SER el 8 de octubre, el acuerdo se ejecutará de forma inmediata y supone el final de la actividad de la factoría linarense. Entre las opciones previstas figuran el desplazamiento temporal de 17 empleados a Polonia y la posibilidad de acceder a alguno de los 111 puestos disponibles en instalaciones de Ferrol, Puerto Real, Asturias y Cartagena.

Qué indemnizaciones recibirán los 69 trabajadores afectados por el cierre

El acuerdo contempla una indemnización de 26 días por año trabajado, con un máximo de 14 mensualidades, además de ayudas económicas adicionales destinadas a facilitar la recolocación laboral de los empleados afectados.

La plantilla también recibirá una compensación vinculada al consumo de las prestaciones por desempleo acumuladas durante los últimos cinco años. Estas medidas forman parte de las condiciones negociadas para poner fin al ERE que afecta a los 69 trabajadores de la planta de Linares.

Además, la empresa pondrá en marcha una bolsa de empleo interna y expedirá cartas de recomendación para ayudar a los afectados a encontrar nuevas oportunidades laborales.

José Hurtado, responsable de Industria en CCOO Andalucía, señaló que el acuerdo “ha sido ratificado en asamblea por los trabajadores” y mostró su satisfacción por “el trabajo realizado dentro de la mesa de negociación”.

El representante sindical también aseguró que “no vamos a dejar tirado a ningún compañero de Aemsa”, y afirmó que el sindicato prestará apoyo “en todo momento de este proceso” tanto a quienes se desplacen a Polonia como a quienes opten por las indemnizaciones, las subrogaciones o la búsqueda de empleo.

El acuerdo contempla una indemnización de 26 días por año trabajado, con un máximo de 14 mensualidades. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Traslados a Polonia y 111 vacantes: las alternativas al despido

El grupo Windar ha ofrecido alternativas laborales en otros centros de trabajo para parte de la plantilla. En concreto, 17 empleados continuarán vinculados a la compañía mediante un desplazamiento temporal a Polonia de al menos un año.

El resto de los trabajadores podrá optar a alguno de los 111 puestos disponibles en instalaciones situadas en Ferrol, Puerto Real, Asturias y Cartagena. Estas vacantes constituyen una alternativa al despido para quienes puedan incorporarse a otros centros del grupo.

El acuerdo incluye también un convenio especial para los trabajadores de mayor edad. La medida garantizará las cotizaciones de quienes superen los 55 años hasta los 63, según informó la Cadena SER.

Aunque el cierre ya está acordado, los trabajadores permanecerán en las instalaciones de Linares hasta finales de octubre o principios de noviembre, cuando está previsto que se hagan efectivos los traslados.

El acuerdo incluye también un convenio especial para los trabajadores de mayor edad. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El Ayuntamiento intentó evitar el cierre de la planta de AEMSA Santana en Linares

La decisión llega después de que el Ayuntamiento de Linares y la Junta de Andalucía estudiaran medidas para mantener la actividad de la empresa en la ciudad. El 4 de septiembre, ambas administraciones mantuvieron una reunión para buscar soluciones que evitaran el cierre de la planta.

Según informó el Ayuntamiento de Linares, la alcaldesa, Auxi del Olmo, y el concejal de Industria, Empresa y Empleo, Raúl Caro-Accino, se reunieron en Sevilla con el consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, y otros representantes de la Administración autonómica.

Durante el encuentro, el Consistorio planteó adquirir la nave ocupada por AEMSA Santana en el Parque Científico y Tecnológico Santana para ofrecer facilidades en el arrendamiento de las instalaciones. El objetivo era que la compañía continuara su actividad en Linares y evitar la pérdida de puestos de trabajo.

“Las sensaciones han sido buenas en la reunión y nosotros como Ayuntamiento hemos propuesto posibles soluciones para mediar. Destacar la buena sintonía con la Junta y su predisposición a llegar a un entendimiento con la empresa. Vamos a seguir trabajando entre todos porque creemos que puede haber una solución para la situación de esta empresa, que lleva tantos años en Linares”, declaró entonces la alcaldesa.

A pesar de las reuniones, el acuerdo posterior entre AEMSA Santana y los representantes de los trabajadores puso fin a las negociaciones sobre el ERE y confirmó el cierre de la factoría.