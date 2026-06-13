Recordar los momentos destacados de la historia es una forma de mantener su relevancia a pesar del paso del tiempo. Para que los acontecimientos importantes de nuestro país y el mundo no queden en el olvido, conoce cuáles son las efemérides del 13 de junio.

Estas son las efemérides del 13 de junio

1888: En Lisboa, Portugal, nace el que será insigne poeta y escritor Fernando Pessoa, que introducirá en su país movimientos de vanguardia como son el modernismo o el futurismo. Escribirá bajo 72 heterónimos (autor ficticio que es también personaje y del que se valen ciertos autores). Su obra no será publicada hasta después de su muerte, a excepción de "Mensagem" (1933) y algunos poemas.

(Hace 138 años)

1831: Nace en Edimburgo (Reino Unido) James Clerk Maxwell, físico inglés creador de la teoría de Maxwell, que explica el carácter electromagnético de la luz.

(Hace 195 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1965: Muere en Jerusalén (Israel) Martin Buber, filósofo y teólogo judío austriaco, partidario de la unión entre israelíes y palestinos, autor de "¿Qué es el hombre?".

(Hace 61 años)

1876: En Berna (Suiza), muere el revolucionario y escritor ruso Mijail Alexandrovich Bakunin, que elaboró la teoría del anarquismo, como camino para lograr la abolición de cualquier forma de autoridad gubernamental. Obras suyas son "Dios y el Estado" y "Estatismo y anarquía".

(Hace 150 años)

323aC: Fallece en Babilonia a los 33 años, probablemente por fiebres tifoideas, Alejandro III de Macedonia, que pasará a la historia como Alejandro Magno, conquistador y estratega que logró unir medio mundo en un Imperio. Fue magnánimo con los pueblos que se sometieron voluntariamente a su dominio e implacable con los que se resistieron y le traicionaron. Tras su muerte su imperio se desmoronará rápidamente en varios reinos independientes que fundarán sus respectivas dinastías.

(Hace 2349 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride destacada del día

El evento más importante es el nacimiento de Fernando Pessoa en 1888, ya que su obra y sus innovaciones en la poesía y la literatura moderna han dejado una huella profunda en la cultura literaria de Portugal y del mundo, destacándose por el uso de heterónimos que revolucionaron la forma de escribir.