La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó cambios importantes en el calendario escolar 2025-2026, que impactarán directamente a millones de estudiantes de educación básica en todo el país.

La modificación incluye un ajuste temporal en los horarios de entrada y salida durante la temporada invernal, así como una ampliación de las vacaciones de diciembre.

La dependencia explicó que estas medidas buscan proteger la salud de los alumnos ante las bajas temperaturas previstas para finales de año, además de permitir que las escuelas adapten sus actividades a las condiciones climáticas. El nuevo esquema entrará en vigor de manera inmediata y será obligatorio para todas las entidades mexicanas.

SEP anuncia un nuevo calendario escolar

La SEP confirmó que las vacaciones de invierno iniciarán el 22 de diciembre de 2025 y concluirán el 12 de enero de 2026.

Este receso extendido permite a estudiantes y maestros descansar durante casi un mes, coincidiendo con las festividades decembrinas y facilitando la planificación familiar.

A pesar del alargue de las vacaciones, el calendario mantiene el mínimo de 185 días efectivos de clase para preescolar, primaria y secundaria.

Cambios en los horarios de entrada y salida para alumnos de todo el país

Para mitigar los efectos del frío en algunas regiones, la SEP implementó un horario invernal especial. En estados como Puebla, Querétaro, Tlaxcala y San Luis Potosí, los horarios se ajustaron: en algunos planteles la entrada se retrasa y la salida se anticipa. Por ejemplo, en Puebla se estableció un retraso de 30 minutos en los horarios de entrada y salida.

Estos cambios buscan reducir la exposición a bajas temperaturas, especialmente en las primeras horas del día, y con ello disminuir el riesgo de enfermedades respiratorias entre el alumnado.

No todas las entidades aplican los cambios: muchas mantendrán los horarios habituales, dependiendo de las condiciones climáticas locales y capacidad de las escuelas.