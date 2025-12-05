Confirmado por Educación | Cambia el calendario escolar y habrá más días de vacaciones: cuándo inician las clases.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha compartido en detalle el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026 , confirmando las fechas exactas de inicio y fin, así como los períodos de receso.

El calendario escolar ayuda en la organización de las milos de estudiantes y sus familias y maestros de los niveles preescolar, primaria y secundaria, quienes pueden planificar sus actividades. La estructura del calendario asegura 185 días efectivos de clases .

Cuándo son las próximas vacaciones para preescolar, primaria y secundaria en México

El titular de la SEP, Delgado Carrillo, explicó que el cronograma contempla los dos períodos vacacionales principales que dan forma al año escolar:

las vacaciones de invierno

el receso correspondiente a la Semana Santa.

Además de estos descansos mayores, el calendario incorpora elementos pedagógicos esenciales, como ocho sesiones de Consejos Técnicos Escolares (CTE) y talleres intensivos, que buscan la mejora continua de la práctica docente a lo largo del ciclo.

Cuándo inicia el próximo receso escolar

Las vacaciones de invierno son el primer gran período de descanso confirmado por la SEP, las cuales están programadas para comenzar el 22 de diciembre de 2025 y se extenderán hasta el 6 de enero de 2026. De esta manera, estudiantes y docentes tendrán tiempo suficiente para celebrar la Navidad y el Año Nuevo con sus familias sin las presiones escolares.

Sin embargo, el retorno a las aulas se retrasará para los alumnos, debido a jornadas de capacitación docente. La reincorporación de los alumnos se llevará a cabo el lunes 12 de enero de 2026.

El personal educativo tendrá días de capacitación una vez finalizado el período vacacional durante los cuales los alumnos aún no retoman las clases. Será en las fechas del 7 de enero cuando se realizará el Taller Intensivo para funciones de dirección, seguido por los días 8 y 9 con el Taller Intensivo dirigido al personal docente.

Las vacaciones de Semana Santa se efectuarán del 30 de marzo al 10 de abril del 2026, reanudando las actividades escolares el 13 de abril.

Cuándo terminan las clases

El ciclo escolar 2025-2026 finalizará oficialmente el 15 de julio de 2026. Una novedad destacada en este calendario es la incorporación de una semana adicional de vacaciones.

Esta extensión de receso cumple con una instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum y tiene como objetivo primordial fortalecer el bienestar físico, emocional y familiar de las comunidades escolares en todo el país, reconociendo la importancia del descanso prolongado.