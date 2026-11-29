La restricción para los comercios privados depende de los sectores que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó cuáles serán los primeros comercios de México que podrán dejar de aceptar dinero en efectivo como única forma de pago .

La medida alcanza a las gasolineras y las casetas de peaje, de acuerdo con un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este viernes 27 de noviembre de 2026.

La disposición forma parte de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, que entró en vigor el 5 de noviembre.

Sin embargo, esto no significa que los establecimientos deban rechazar los billetes y monedas desde ahora. Las autoridades competentes t odavía deben publicarse las disposiciones administrativas que establecerán las condiciones y los plazos de transición .

¿Qué comercios deberán aceptar únicamente pagos digitales?

El acuerdo de Hacienda identifica dos actividades: el expendio al público de gasolinas y diésel, dentro del sector de hidrocarburos, y el cobro de peajes, correspondiente al sector de infraestructura, comunicaciones y transportes.

La determinación será obligatoria en todo el territorio nacional para los proveedores que desarrollen esas actividades, independientemente de que sean permisionarios, concesionarios o tengan otra naturaleza jurídica. Esto incluye a las estaciones de servicio y las plazas de cobro de autopistas.

¿Qué medios de pago serán obligatorios y desde cuándo?

El artículo 2 de la nueva ley reconoce diferentes medios de pago digitales y electrónicos.

Entre ellos se encuentran las tarjetas de débito y crédito, los códigos QR, los dispositivos NFC y las transferencias electrónicas de fondos, incluida la domiciliación.

El efectivo podrá utilizarse ante contingencias que impidan recibir pagos digitales. Fuente: Magnific

Aunque el acuerdo de Hacienda ya identificó los sectores alcanzados, el artículo cuarto transitorio de la ley establece que las autoridades competentes tendrán 15 días hábiles desde la publicación de esa determinación para emitir las disposiciones administrativas correspondientes.

Estas deberán fijar las condiciones de operación y los plazos específicos para la transición gradual.

Por lo tanto, el 27 de noviembre de 2026 no es la fecha en que desaparece el efectivo en las gasolineras y casetas . La implementación dependerá de las reglas sectoriales y los plazos que establezcan las autoridades.

Además, el artículo 15 permite utilizar efectivo o cheque cuando una contingencia impida recibir pagos digitales.