Estados Unidos permite el ingreso sin una visa a los ciudadanos provenientes de países incluidos en el Programa de Exención de Visa.

Estados Unidos cuenta con un mecanismo que permite a los ciudadanos de determinados países viajar a su territorio sin solicitar una visa estadounidense convencional. Se trata del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA), una autorización vinculada al Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program o VWP) que permite realizar viajes por turismo, negocios o tránsito durante un período máximo de 90 días.

Este beneficio, sin embargo, no está disponible para todos los extranjeros. Solo pueden solicitar el ESTA los ciudadanos o nacionales de los países que forman parte del Programa de Exención de Visa, siempre que además cumplan con las condiciones y requisitos exigidos por las autoridades de Estados Unidos.

¿Qué es el Formulario ESTA?

El Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) es una herramienta digital gestionada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP). Su función es evaluar si una persona cumple con las condiciones necesarias para viajar al país bajo el Programa de Exención de Visa.

A diferencia de una visa convencional, el ESTA no constituye una visa estadounidense. Es una autorización que debe obtenerse antes del viaje y que permite al viajero abordar un vuelo o presentarse ante un puerto de entrada de Estados Unidos sin tramitar una visa B1/B2 , siempre que cumpla con las condiciones establecidas por el programa.

Estados Unidos permite el ingreso sin una visa a los ciudadanos provenientes de países incluidos en el Programa de Exención de Visa.

Estados Unidos permitirá el ingreso legal sin visa americana a todos los extranjeros con ESTA

Podrán viajar sin visa quienes:

Sean ciudadanos o nacionales de un país participante del Programa de Exención de Visa

Obtengan una autorización ESTA aprobada

Viajen por turismo, negocios o tránsito

Permanezcan en Estados Unidos 90 días o menos .

Cumplan todas las condiciones migratorias del programa

Cómo solicitar el ESTA

El trámite se realiza completamente en línea mediante el sitio oficial del Gobierno de Estados Unidos. Los pasos son: