La Ciudad de México vive una de las rachas de calor más severas de 2026. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que las temperaturas superarán los promedios históricos para mayo, con cielos despejados y viento seco que elevarán la sensación térmica a niveles críticos para quienes transitan o trabajan en las calles capitalinas. Según el análisis de CONAGUA, el mercurio seguirá escalando de manera sostenida a lo largo de la semana. El jueves registrarán máximas de entre 30 y 32 °C, pero será este miércoles 6 de mayo el día más extremo del período, con temperaturas que oscilarán entre los 32 y los 34 °C y una mínima probabilidad de lluvia que impedirá cualquier alivio antes del anochecer. El miércoles se perfila como la jornada más demandante para los capitalinos. Con cielo completamente despejado durante la mañana y apenas algunas nubes por la tarde, la radiación solar alcanzará su máxima intensidad sobre el asfalto urbano. La ausencia de precipitaciones es el factor determinante: sin lluvia que refresque el ambiente, el calor acumulado persistirá incluso en las horas nocturnas, afectando el descanso y la recuperación física de la población. Ante este escenario, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para reducir los riesgos asociados a la exposición solar prolongada. Las autoridades recuerdan que la temporada de calor en la capital se extiende de marzo a octubre, por lo que las medidas preventivas deben mantenerse durante meses. Entre las medidas clave destacan: Las autoridades también desaconsejan comer en puestos callejeros durante estos días de calor extremo para prevenir enfermedades gastrointestinales, que se intensifican con las altas temperaturas. En cuanto a la actividad física, Protección Civil sugiere reservar el ejercicio al aire libre para las primeras horas de la mañana o bien para el atardecer, cuando la radiación solar disminuye. Asimismo, se recomienda: La ola de calor que atraviesa la CDMX no es un fenómeno aislado, sino que forma parte de una tendencia regional que, según los expertos, se repetirá con mayor frecuencia e intensidad en los próximos años. Por ello, adoptar hábitos preventivos desde ahora no solo protege la salud individual, sino que también reduce la presión sobre los servicios de emergencias médicas de la ciudad.