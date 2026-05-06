La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo que beneficiará a los afiliados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que viven en concubinato. El Pleno determinó que es inconstitucional exigir un mínimo de cinco años de convivencia o tener h hijos en común para acceder a una pensión por viudez en este tipo de relación. La decisión del máximo tribunal fue aprobada por seis ministros. Con ello, se deja sin efecto un criterio que había sido sostenido por más de diez años. Conoce los detalles a continuación y accede al apoyo económico, en caso de cumplir con los requisitos obligatorios. Verifica la disposición del SCJN en México. La Corte Suprema invalidó la obligación de cumplir con alguno de estos requisitos: El proyecto, elaborado por el ministro Irving Espinosa Betanzo, consideró que es injustificado asumir que una relación solo se consolida tras un periodo fijo. El Pleno concluyó que imponer un plazo rígido vulnera derechos como: La ministra Loretta Ortiz señaló que las estructuras familiares evolucionaron, mientras que el ministro Arístides Guerrero García destacó, con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que aunque hay menos matrimonios formales, aumentaron las uniones en concubinato. La resolución abre la posibilidad de acceder a este derecho sin depender exclusivamente de un plazo fijo de convivencia. Sin embargo, será necesario acreditar la relación mediante pruebas como: En México no existe un criterio uniforme sobre la duración del concubinato, ya que cada estado establece plazos distintos. Por ello, el fallo vuelve a poner en debate la necesidad de actualizar las leyes familiares y de seguridad social.