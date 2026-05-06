Este martes 5 de mayo, Claudia Sheinbaum encabezó la conmemoración del 164 aniversario de la Batalla de Puebla en un acto cívico-militar. Durante la ceremonia, tomó protesta a más de 31,000 jóvenes que se integran al Servicio Militar Nacional, así como a cientos de mujeres voluntarias. En su discurso, la mandataria destacó la importancia de la historia de México como ejemplo de resistencia frente a invasiones extranjeras, recordando episodios como la intervención francesa de 1862. Subrayó que la defensa del país no solo pertenece en el pasado, sino que sigue siendo una responsabilidad vigente para las nuevas generaciones. Durante su intervención, la mandataria enfatizó que ninguna potencia extranjera debe influir en las decisiones internas de México, y advirtió que quienes buscan apoyo externo por falta de respaldo interno están condenados al fracaso político. La presidenta también evocó figuras históricas como Benito Juárez e Ignacio Zaragoza, resaltando que el compromiso con la patria, la disciplina y la unidad nacional siguen siendo pilares fundamentales para el país. El mensaje estuvo dirigido especialmente a los jóvenes del Servicio Militar, a quienes instó a mantener el respeto por los símbolos patrios y el sentido de responsabilidad hacia México.