Un fenómeno climático de proporciones históricas se acerca sin rodeos: el llamado “Súper El Niño” podría comenzar a gestarse a mediados de mayo y alcanzar su punto máximo entre septiembre y octubre. Según pronósticos del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF) y alertas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) este evento podría ser comparable —o incluso superior— a los episodios devastadores de 1982, 1997 y 2015. Y México, ubicado entre dos océanos y calentándose a un ritmo superior al promedio mundial, está en el ojo de la tormenta. El fenómeno se desarrolla en un contexto donde la temperatura global ya supera en 1.46 grados centígrados el nivel preindustrial, lo que amplifica exponencialmente sus efectos. México, además, se está calentando a un ritmo más acelerado que el promedio mundial: el incremento de temperatura superó los 1.9 grados centígrados en 2025 y las tasas de calentamiento casi se duplicaron desde 2012, superando los 3.5 grados centígrados por centuria. Esto significa que el “Súper El Niño” no llegará a un país neutral, sino a uno que ya carga con años de acumulación térmica. El doctor Francisco Estrada Porrúa, del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, lo resume con crudeza: “Estamos abriendo brecha. Es un nuevo momento en el sistema climático.” En el Océano Pacífico se espera mayor actividad de tormentas tropicales y huracanes, en un escenario especialmente preocupante porque las temperaturas del mar frente a California y Baja California se encuentran extraordinariamente elevadas. La costa del Pacífico se perfila como la zona más vulnerable. Históricamente, un El Niño fuerte se asocia con menores precipitaciones y mayor sequía en el país, pero investigaciones recientes sugieren que, durante el verano, un episodio intenso podría incrementar la probabilidad de lluvias extremas en algunas regiones. Es decir, no habrá un solo tipo de desastre: habrá varios, simultáneos y en distintos puntos del territorio. El pronóstico del ECMWF, emitido el 1 de mayo, estima un incremento de tres grados centígrados en la mayoría de los escenarios para noviembre en el Océano Pacífico, lo que situaría a este El Niño entre los más intensos jamás registrados. La Organización Meteorológica Mundial anticipa que para la temporada mayo-junio-julio las temperaturas de la superficie terrestre se situarán por encima de lo normal en casi todo el planeta, con una señal especialmente fuerte sobre el sur de América del Norte, Centroamérica, el Caribe, Europa y el norte de África. Los efectos sobre la agricultura, el abastecimiento de agua y la economía podrían ser sin precedentes, advirtieron desde la UNAM.