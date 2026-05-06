El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores confirmó que a través de su programa Vinculación Productiva, los adultos mayores pueden acceder a empleos formales con sueldos de hasta 9,500 pesos por mes, prestaciones de ley garantizadas y modalidades de trabajo adaptadas a sus necesidades. El trámite es completamente gratuito y el único requisito indispensable es contar con la credencial vigente del INAPAM. El programa Vinculación Productiva es una iniciativa del gobierno federal, gestionada por el INAPAM, que funciona como puente entre los adultos mayores y el mercado laboral. Lejos de ser un simple registro, el esquema establece convenios directos con empresas públicas y privadas que reconocen la experiencia y la estabilidad que aportan los trabajadores de la tercera edad. En términos de ingresos, el programa estima que los participantes podrían percibir entre 9,000 y 14,000 pesos por mes. Sin embargo, lo más importante es que los empleos ofrecidos incluyen: Para acceder no se necesitan estudios específicos, experiencia laboral reciente ni trámites complicados. El requisito central es contar con la credencial INAPAM vigente, que se obtiene de forma gratuita en cualquier módulo del instituto público a partir de los 60 años. Además de la tarjeta, en el momento del registro se solicita: Es importante aclarar que las empresas colaboradoras pueden solicitar requisitos adicionales según el perfil del puesto, pero el INAPAM no cobra absolutamente nada por el proceso de vinculación. La inscripción es 100% gratuita. El proceso de registro es sencillo y se puede iniciar de forma presencial en cualquier módulo del INAPAM en el país, con atención en horario de 08:00 a 15:00 horas. Estos son los pasos a seguir: Para más información, los interesados pueden ingresar en Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores | Gobierno | gob.mx