La Secretaría de Educación Pública (SEP) enfrenta una decisión clave este jueves 7 de mayo, donde debatirá si modificar o no el calendario escolar 2025-2026. La reunión nacional que encabezará Mario Delgado Carrillo reunirá a los secretarios de educación de todos los estados para analizar dos factores que presionan al sistema en cuanto al calor extremo que complica las clases presenciales en junio y julio, y la organización del Mundial de Futbol 2026, del que México es sede. Delgado confirmó que el tema ya está en la agenda prioritaria del gobierno, aunque aclaró que no existe ninguna resolución definitiva. Cualquier ajuste, dijo, deberá evaluarse con responsabilidad pedagógica para no comprometer los objetivos de aprendizaje del ciclo escolar. Dos entidades se adelantaron con iniciativas concretas. Jalisco propuso concluir la etapa final del ciclo en modalidad virtual para evitar exponer a alumnos y maestros al calor. Nuevo León fue más directo al pedir adelantar la fecha de cierre de las clases, buscando reducir riesgos sanitarios y adaptarse a la dinámica del Mundial. La SEP evaluará si estas propuestas se aplican localmente o sirven de base para una estrategia nacional. El magisterio también presiona ya que docentes de varios estados denunciaron que muchas aulas no tienen infraestructura para soportar temperaturas extremas. La dependencia ha subrayado que su prioridad es encontrar un equilibrio entre la protección de la salud de los alumnos y el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje del ciclo, sin que ningún ajuste comprometa la formación académica. Por el momento, no hay cambios confirmados, pero lo que se resuelva este 7 de mayo definirá cómo termina el año lectivo para millones de mexicanos, ya que afectará a alumnos, padres y maestros de la comunidad educativa.