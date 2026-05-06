Obligada por la presión del gobierno de Donald Trump, Pemex precisó que desde julio de 2023 y al menos hasta diciembre de 2025 envió petróleo y algunos derivados, como gasolinas a Cuba. Pemex mandó su reporte 20F a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) el 30 de abril, en el que reveló cuánto petróleo envió a la isla entre 2023 y 2025, después de la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En enero de este año, el mandatario estadounidense implementó aranceles adicionales a los países que enviaran energéticos a Cuba y aseguró que habló con la presidenta Claudia Sheinbaum cuando le solicitó frenar el envío de petróleo mexicano a la isla. De acuerdo con el reporte, México inició con los envíos de crudo a Cuba en julio de 2023, todavía en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. En ese año, Pemex mandó, a través de Gasolinas Bienestar, un promedio de 16,800 barriles diarios de petróleo a lo que se sumaron 3,300 barriles de productos derivados por día, aunque no especificó qué tipo de productos derivados envió. En ese año, México recibió aproximadamente u$s 400 millones por los energéticos enviados a la isla. “Estas ventas representaron el 1.0% de nuestras exportaciones totales de petróleo crudo y el 0.6% de nuestras ventas totales de productos derivados del petróleo, respectivamente”, detalla el informe. Para el año siguiente, la exportación pasó a 20,100 barriles diarios de petróleo crudo y 2,700 barriles diarios de productos derivados del petróleo, por un valor de u$s 600 millones. En este sentido, el porcentaje de la exportación total aumentó a 2.8% en el caso del petróleo crudo y 0.7% en materia de derivados. “Las ventas de Gasolinas Bienestar se realizan mediante contratos denominados en pesos a las tasas de mercado vigentes. Contamos con procedimientos para garantizar que dichas ventas se lleven a cabo en cumplimiento de la legislación aplicable”, abundó la empresa. Finalmente, el año pasado, la extinta filial de Pemex mandó 15,000 barriles diarios de petróleo, a lo que se sumaron 2,200 barriles de derivados, lo que representó un total de u$s 500 millones. De nueva cuenta, la proporción de las exportaciones hacia Cuba aumentaron, al representar 3.1% de las exportaciones totales de petróleo de Pemex, y 1.8% de las ventas totales de productos derivados del petróleo. Pemex informó a la SEC que a partir del 31 de marzo de este año, Gasolinas Bienestar cambió su nombre a Servicios Logísticos Integrales Mumiya, y continúa operando bajo esta nueva denominación legal a la fecha de la presentación del informe a la SEC.