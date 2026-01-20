La Comisión Federal de Electricidad, CFE, confirmó que mantiene un programa permanente de modernización de medidores de energía eléctrica en todo México, como parte de una estrategia para mejorar la precisión en el registro del consumo y fortalecer la transparencia en la facturación del servicio eléctrico doméstico, impactando así en el cobro del recibo de luz.

De acuerdo con un comunicado oficial de la CFE, la medición eléctrica es un componente clave de la infraestructura del servicio eléctrico, ya que permite determinar con exactitud el consumo de energía en cada periodo y emitir el cobro correspondiente para todos los usuarios.

Urgente | La CFE visitará hogar por hogar sin previo aviso para suspender la luz a quienes no satisfagan esta condición (foto: archivo).

En este contexto, la Comisión Federal de Electricidad del Estado aceleró la sustitución de medidores mecánicos por digitales , una tecnología que ofrece mayor exactitud y facilita la lectura del consumo.

La CFE subrayó que este proceso no representa ningún costo adicional para los usuarios. “La sustitución de medidores se realiza conforme a criterios técnicos como vida útil, disponibilidad de refacciones o actualización tecnológica, sin que estas sustituciones generen costos adicionales para nuestros usuarios y usuarias”, señaló la empresa.

Medidores digitales y controles de verificación

La modernización de los equipos de medición responde a un avance sostenido hacia la digitalización. Según la CFE, actualmente “la mayoría de los medidores instalados en los hogares ya son digitales, en vez de mecánicos, lo cual mejora su precisión para registrar el consumo y facilita la interpretación de la lectura”.

Antes de ser instalados, los medidores pasan por estrictos procesos de revisión. La empresa detalló que “los medidores son verificados y calibrados en laboratorios acreditados conforme a las normas aplicables”, además de revisiones periódicas en campo por parte de personal técnico capacitado, con el objetivo de garantizar la integridad del sistema de medición y detectar posibles anomalías.

Cambios en la facturación y control del consumo

En materia de facturación, la CFE reiteró que el cobro del servicio eléctrico se realiza exclusivamente con base en la energía consumida. Para ello, se llevan a cabo lecturas periódicas, ya sea de forma manual o automatizada, en todos los medidores instalados en viviendas, comercios e instituciones públicas y privadas.

La empresa explicó que “los periodos de medición y facturación son recurrentes y se aplican de forma regular en todo el país por personal especializado”, lo que permite agrupar el consumo entre una lectura y la siguiente y comparar el uso de energía entre recibos consecutivos.

Finalmente, la CFE destacó que esta información es clave para que los usuarios detecten variaciones en su consumo. “La continuidad de estos periodos permite comparar consumos entre recibos y facilita identificar variaciones asociadas a hábitos de uso o estacionalidad”, indicó.

Con estas acciones, la Comisión reafirmó su compromiso de modernizar la infraestructura eléctrica y ofrecer un servicio “transparente y cada vez más preciso”, colocando a las y los usuarios en el centro de sus decisiones.