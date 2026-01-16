La Secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar atestiguó la Firma del Convenio “Energía que Transforma” signado por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla y la directora general de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja Alor.

El Gobierno de México anunció una estrategia integral que llevará energía eléctrica e internet gratuito a todo Michoacán, una acción que promete transformar de manera profunda la vida cotidiana, el acceso a oportunidades y el desarrollo económico de miles de comunidades históricamente rezagadas. El plan es resultado de la colaboración entre la Secretaría de Energía (SENER), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Gobierno del estado.

Durante la firma del convenio “Energía que Transforma”, autoridades federales y estatales destacaron que el acceso a la electricidad y a la conectividad digital no solo es un servicio básico, sino una herramienta clave para construir bienestar, educación y paz social. El proyecto forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por el Gobierno de México.

Firma del Convenio “Energía que Transforma” signado por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla y la directora general de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja Alor. Gobierno de México

Con estas acciones, Michoacán se perfila para convertirse en el cuarto estado del país con cobertura eléctrica total en julio de 2026, además de consolidar una de las redes de conectividad social más amplias a nivel nacional, beneficiando a millones de personas en zonas urbanas y rurales.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, subrayó que este esfuerzo parte de una visión donde la energía es un bien estratégico y no una mercancía. “La energía no es una mercancía sino un bien estratégico del desarrollo del país”, afirmó, al recordar que desde el inicio de la Cuarta Transformación se fortaleció a las empresas públicas para garantizar servicios esenciales a toda la población.

En ese contexto, destacó que la meta del actual gobierno es clara y medible: “llevar a todos los hogares de Michoacán la energía eléctrica y esa meta es la que vamos a cumplir”, asegurando que las obras de la CFE permitirán alcanzar el 100% de electrificación en el estado en julio de este mismo año.

Cobertura total: más de 200 torres de telefonía móvil y cabinas telefónicas

La directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, informó que entre enero y julio de 2026 se ejecutarán 765 obras de electrificación con una inversión de 304 millones de pesos, beneficiando directamente a más de 20 mil usuarios. Este esfuerzo colocará a Michoacán entre las primeras entidades del país con cobertura eléctrica total.

El proyecto incluye acciones concretas en materia de conectividad digital y sustentabilidad:

Más de 4 mil puntos gratuitos de acceso a internet con fibra óptica.

Instalación de más de 200 torres de telefonía móvil y cabinas telefónicas.

Entrega de 230 mil tarjetas SIM adicionales y 237 mil chips para estudiantes de nivel medio superior y superior.

Colocación de 1,701 paneles solares en viviendas y escuelas entre junio y julio.

Impacto social, educativo y territorial tras este cambio

Desde el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, Luz Elena González enfatizó que estas acciones tienen un impacto directo en la construcción de paz. Señaló que “la base de la estrategia para una paz duradera en el estado es la educación”, y que el Plan Michoacán articula capacidades federales y estatales al servicio del pueblo.

Por su parte, la titular de la CFE recalcó el alcance social del programa al señalar: “Ni una sola familia michoacana va a carecer de este servicio que es básico para vivir con dignidad”, destacando que la electrificación y el acceso a internet son actos de justicia social.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla coincidió en que la conectividad digital será decisiva para el futuro del estado y advirtió que, sin internet, la desigualdad se profundiza. Con este proyecto, dijo, Michoacán avanza hacia un modelo donde la energía y la tecnología se convierten en motores reales de desarrollo, inclusión y oportunidades para todas y todos.