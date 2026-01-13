La Comisión Federal de Electricidad (CFE) inició un operativo nacional que impactará a millones de usuarios en México. En específico, el plan contempla la sustitución de medidores de luz tradicionales por medidores inteligentes de nueva generación.

Con ese objetivo, las brigadas realizarán visitas domiciliarias para instalar estos equipos sin necesidad de contar con el consentimiento previo del propietario , ya que la normativa vigente le otorga a la empresa la facultad de hacer cambios en la infraestructura de medición.

Los nuevos medidores inteligentes AMI permitirán lecturas remotas y en tiempo real, lo que ayudará a reducir errores en la facturación y a detectar irregularidades de forma inmediata. La implementación de esta tecnología podría reflejarse en cambios en los recibos de luz de miles de hogares en las próximas semanas.

Los nuevos dispositivos permiten transmitir el consumo eléctrico de forma automática y remota, reduciendo errores de facturación y detectando anomalías en el suministro casi de inmediato. Fuente: CFE

Medidores inteligentes AMI: la tecnología que reemplazará a los equipos tradicionales

Los nuevos dispositivos que la CFE está instalando representan un salto tecnológico significativo frente a los medidores convencionales. Los equipos AMI funcionan con un sistema de comunicación bidireccional que transmite datos de consumo de manera automática a los sistemas centrales de la CFE, sin necesidad de que un trabajador acuda físicamente a tomar la lectura.

Esta tecnología ofrece múltiples ventajas tanto para la empresa como para los usuarios. Entre las más destacadas están el registro preciso del consumo eléctrico , que elimina la posibilidad de cobros erróneos o estimaciones inexactas que tantos reclamos generaron en el pasado. Además, el sistema permite el envío automático de datos de consumo, lo que agiliza los procesos administrativos y reduce costos operativos.

Otra característica importante es la capacidad de detección inmediata de fallas o anomalías en el suministro . Cuando se presenta un problema en la red, el medidor inteligente lo reporta instantáneamente, lo que acelera los tiempos de reparación y mejora la calidad del servicio. Asimismo, estos equipos cuentan con sistemas de seguridad avanzados que dificultan manipulaciones o conexiones ilegales, un problema que generó pérdidas millonarias a la CFE.

La CFE está facultada por la ley para sustituir medidores sin autorización del usuario cuando se trata de fallas técnicas, irregularidades o programas oficiales de modernización de la red. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuándo puede la CFE cambiar tu medidor sin pedir permiso

Una de las dudas más frecuentes entre los usuarios es si la CFE realmente puede ingresar a sus propiedades y cambiar el medidor de luz sin su autorización. La respuesta es afirmativa, y está respaldada por el marco legal vigente. La Ley de la Industria Eléctrica y las disposiciones de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgan a la CFE la facultad de reemplazar medidores sin solicitar el consentimiento del cliente en varios casos específicos.

La empresa puede realizar el cambio cuando el equipo presenta fallas o deterioro que afecte su correcto funcionamiento, cuando se detectan alteraciones o manipulaciones que sugieran robo de energía, cuando el medidor ya no cumple con los estándares técnicos actuales establecidos por la normativa, o cuando la zona forma parte de un programa oficial de modernización como el que se está implementando actualmente.

Este procedimiento se considera una medida técnica indispensable para garantizar un servicio adecuado y seguro a todos los usuarios. Sin embargo, la CFE tiene la obligación de que su personal porte identificación oficial visible, informe claramente el motivo de la visita y el procedimiento que se llevará a cabo, y responda cualquier duda o inquietud que los usuarios puedan tener sobre el cambio de equipo.



