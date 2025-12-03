Es Oficial | Decretaron feriado el martes 25 de noviembre y extienden el fin de semana largo a 5 días. Foto: Shutterstock

El calendario de feriados y días festivos 2026 podría sufrir modificaciones de cara al próximo año, por el Mundial de Fútbol que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá.

El tan ansiado evento deportivo se encuentra en agenda del Gobierno mexicano, que podría añadir un nuevo descanso obligatorio para que los ciudadanos disfruten de la máxima competición a nivel mundial de selecciones.

¿Cuántos días feriados hay en México en 2026?

El Gobierno de México mantiene actualizada en la lista de feriados una serie de fechas que conmemoran distintos hitos históricos, así como festividades nacionales.

¿En qué fecha caerá el feriado por el Mundial de Fútbol 2026? (Foto: Archivo).

En función de lo que establece el Artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), la República Mexicana contará con 7 días de descanso obligatorio establecidos además de otros días festivos.

Al calendario 2026 se le sumarán, a su vez, el Viernes Santo o el Día de Muertos, que si bien no se los contempla como descanso obligatorio son consideradas fechas clave a nivel cultural.

Jueves 1 de enero : Año Nuevo

Lunes 2 de febrero : Día de la Constitución. El festivo del 5 de febrero se traslada al lunes 2

Lunes 16 de marzo : natalicio de Benito Juárez. El festivo del 21 de marzo se traslada al lunes 16

Viernes 1 de mayo : Día del Trabajo Feriado puente

Miércoles 16 de septiembre : Día de la Independencia Mexicana

Lunes 16 de noviembre : Día de la Revolución Mexicana. Feriado puente. El festivo del 20 de noviembre se traslada al lunes 16

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

¿Cuándo sería el feriado por el Mundial de Fútbol?

De acuerdo a la propuesta que han lanzado desde la Administración de Clara Brugada, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, los habitantes mexicanos podrían tener un nuevo feriado el próximo 11 de junio por el día de inauguración del Mundial.

“El 11 de junio, como sabemos que es la fecha inaugural, estamos proponiendo desde la Ciudad de México, se establezca como un día de fiesta para que todas las personas puedan ser parte de este momento”, precisó la mandataria.

En este contexto, ha aclarado que se está trabajando en conjunto con el Gobierno federal para hacerlo efectivo, y añadió: “Estaremos también construyéndolo con los distintos sectores, como el sector privado, vamos a ir avanzando para lograrlo y que sepan los niños en las escuelas, en las universidades y en todos lados, que ese día paremos un poco y podamos vivir la inauguración del Mundial“.