Diciembre es sinónimo de fiestas y cierres de año, pero cuando se trata de descansos laborales oficiales, la Ley Federal del Trabajo (LFT) solo reconoce un día feriado obligatorio durante este mes. Tanto trabajadores como estudiantes podrán gozar de un descanso a fin de mes.

Tener claro cuáles fechas son de descanso legal y cuáles solo forman parte de las tradiciones facilita la organización laboral y personal. En este caso, habrá un solo feriados que beneficiará a todo el país.

Calendario de feriados en México

Conoce el calendario de feriados de diciembre y aprovecha el descanso que, esta vez, no será fin de semana largo. Ten en cuenta los detalles de la LFT.

¿Cuándo es feriado en diciembre?

Según el artículo 74 de la LFT, el único día de descanso obligatorio es:

25 de diciembre (jueves) – Navidad

Si un trabajador es llamado a laborar ese día, debe recibir pago triple, es decir: salario correspondiente al día feriado + doble por haber trabajado en la fecha de descanso.

Existen otras celebraciones típicas de diciembre, pero no tienen fuerza legal como días de descanso:

12 de diciembre (viernes) – Día de la Virgen de Guadalupe: aunque no es obligatorio suspender actividades, algunas escuelas y bancos modifican horarios o no abren.

24 de diciembre (miércoles) – Nochebuena: es día laboral regular, pero muchas empresas permiten salir antes para pasar la velada familiar.

¿Cuándo son vacaciones en los colegios?

Las escuelas tienen su propio calendario. Para alumnado de educación básica de la SEP, el descanso de invierno suele comprender las últimas dos semanas de diciembre y la primera de enero.