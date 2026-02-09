México registra un repunte en los contagios de sarampión a nivel nacional. En lo que va de 2026, la Ciudad de México (CDMX) se ubica como la tercera entidad con más casos confirmados, al acumular 111, según el último informe de la Secretaría de Salud federal. Las autoridades recuerdan que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, que se transmite por gotas de saliva al toser o estornudar. Aunque su propagación es sencilla, puede prevenirse eficazmente mediante la vacunación. Ante este panorama, el Gobierno capitalino reforzó su campaña de inmunización, iniciada a mediados de 2025 en centros de salud y ampliada esta semana a distintas estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Los módulos, sin embargo, están disponibles únicamente en puntos específicos de las 12 líneas. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que los módulos operan en las siguientes estaciones: Los grupos con prioridad en la vacuna son los siguientes: Cabe destacar que existen dos biológicos disponibles, según el Gobierno federal. Entre los principales signos se encuentran: Si no se atiende oportunamente, puede generar complicaciones, sobre todo en menores y personas con el sistema inmunológico debilitado.