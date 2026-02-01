La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, retomó el programa Casa por Casa, luego de varias semanas de pausa, con la entrega de 30 obras en la colonia Agrícola Pantitlán, Iztacalco. Entre las acciones concluidas destacan dos Caminos Seguros, una cancha de pádel y la rehabilitación de una escuela primaria.

Recientemente, la mandataria capitalina informó que se instalaron cerca de 4,000 luminarias de 170 watts, con lo que se logró iluminar prácticamente toda la colonia. Asimismo, encabezó la inauguración de dos Caminos Seguros, destinados a mejorar la seguridad y movilidad peatonal.

“Hoy comenzamos en toda la ciudad con la inauguración de los trabajos realizados en 2025. Por eso, en este jueves de Casa por Casa, decidimos iniciar con la entrega de los compromisos asumidos hace un año, para que la población pueda apreciar la transformación de su colonia, especialmente con una mejor iluminación” , señaló.

¿Qué es el programa Casa por Casa CDMX?

Se trata de un programa creado en la administración actual de Gobierno, cuyo objetivo es facilitar el acceso de servicios de salud a los adultos mayores de 65 años en adelante, así como también a las personas con discapacidad.

Los profesionales de la salud hacen visitas domiciliarias a los hogares de los beneficiarios para hacerles una revisión y un seguimiento del estado de salud, más allá si son o no derechohabientes de las siguientes instituciones:

Instituto Mexicano del Seguro Social

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Otro sistema de seguridad social

Las revisiones las realizan aproximadamente 20,000 enfermeras y médicas, quienes llevan el control del historial clínico de los pacientes. Además, se encargan de entregar una cartilla con la cual se tendrá registro de tratamientos y de las propias visitas.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al programa de salud Casa por Casa?

Los interesados en acceder al programa social tendrán que cumplir con las siguientes disposiciones:

Ser beneficiarios de Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores o de la Pensión para el Presentar identificación oficial vigente (original y copia) Presentar la Clave Única de Registro de Población (copia)

La inscripción se realiza con la visita de algún servidor de la Nación o directamente de un facilitador de Salud Casa por Casa. Allí deberás completar un cuestionario de salud y bienestar, el cual incluye poco más de 80 preguntas para conocer la situación personal de salud física, mental y emocional del interesado.