México implementó un plan intensivo para frenar el brote de sarampión. En las últimas semanas, autoridades federales y estatales reportaron nuevos contagios y reforzaron las jornadas de vacunación, especialmente en zonas urbanas con alta movilidad. Frente a ello, el Gobierno dio orden para exigir el uso de barbijo en las escuelas públicas de varios estados afectados. Jalisco se convirtió en el principal foco de preocupación a nivel nacional. El aumento de casos llevó a intensificar la vigilancia epidemiológica y las campañas de inmunización. De acuerdo con el informe diario del 5 de febrero, la entidad acumula 1,183 contagios confirmados, cifra que supera a Chiapas (232), Sinaloa (115) y Ciudad de México (112). A nivel nacional, el grupo más afectado es el de niños de 1 a 4 años, con 1,269 casos; le siguen los de 5 a 9 años (1,018) y los adultos de 25 a 29 años (932). Entre las medidas adoptadas en Jalisco se encuentra el uso obligatorio de cubrebocas durante 30 días en escuelas de educación básica del Área Metropolitana de Guadalajara, así como la suspensión temporal de clases presenciales en planteles donde se detecten contagios. También se desplegaron brigadas médicas en escuelas, centros de salud y comunidades con baja cobertura de vacunación, además de reforzar la detección activa de casos sospechosos. A finales de enero, el secretario de Salud federal, David Kershenobich, informó que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) otorgó a México un plazo de dos meses para controlar la transmisión antes de la revisión del estatus sanitario internacional, programada para el 13 de abril. Antes del incremento registrado desde febrero de 2025, América era la única región del mundo con certificación de eliminación del sarampión. Canadá ya perdió ese reconocimiento y México podría correr la misma suerte si no logra contener el brote. En la capital del país, como parte de la respuesta nacional, se instalaron módulos de vacunación en puntos de alta afluencia como estaciones del Metro, Metrobús y RTP. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que se habilitarán horarios extendidos para facilitar el acceso, sobre todo a quienes no pueden acudir durante la jornada laboral. “Vamos a tener alrededor de 10 centros de vacunación donde se puedan vacunar hasta la noche. Que no haya pretextos y todos vayamos a vacunarnos contra el sarampión”, señaló. La vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis, es gratuita y segura. Puede aplicarse incluso si la persona no recuerda con certeza su esquema previo, siempre que no exista contraindicación médica. El esquema nacional contempla dos dosis de la vacuna SRP: la primera al cumplir un año y la segunda a los seis años. Sin embargo, ante un brote, las recomendaciones se amplían. Las autoridades sanitarias indican que las personas de hasta 49 años que no tengan esquema completo o no cuenten con comprobante de vacunación deben recibir al menos una dosis. Esto se debe a que quienes nacieron después de la década de los setenta, cuando la inmunización no era universal, podrían no estar completamente protegidos.